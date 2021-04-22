Cezaevinde görevli personeller koronavirüse yakalandı

Ferizli’deki Sakarya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda görevli 5 infaz koruma memuru koronavirüse yakalandı. Bu kişiler ile kendileriyle temas edenler, karantinaya alındı. Personelin sağlık durumlarının iyi olduğu ve günlük olarak takip edildiği öğrenildi.

Ramiz Kaan OKTAR/FERİZLİ (Sakarya), (DHA)





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