Türkiye Cezaevinde görevli personeller koronavirüse yakalandı

Cezaevinde görevli personeller koronavirüse yakalandı

Türkiye

Cezaevinde görevli personeller koronavirüse yakalandı

Sakarya'nın Ferizli ilçesindeki L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda koronavirüse yakalanan 5 personel ile bu kişilerin temaslıları karantinaya alındı.

22 Nisan 2021, Perşembe 11:10 Son Güncelleme:
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Ferizli’deki Sakarya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda görevli 5 infaz koruma memuru koronavirüse yakalandı. Bu kişiler ile kendileriyle temas edenler, karantinaya alındı. Personelin sağlık durumlarının iyi olduğu ve günlük olarak takip edildiği öğrenildi.

Ramiz Kaan OKTAR/FERİZLİ (Sakarya), (DHA)


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