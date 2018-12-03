Cezaevinden gelen telefon, intihardan vazgeçirdi

Polisi alarma geçiren olay, Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi varyantlardaki falezlerde 12.30’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, genç bir kadının yaklaşık 30 metre yükseklikteki falezlerin ucunda tehlikeli bir şekilde oturup ağladığını görenler, durumu polise bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye gelen polis, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri talep etti. Diğer yandan muhtemel bir olumsuzluğa karşı deniz polisi de kıyı kesimde hazır bekledi.

İsminin E.S. (22) olduğu öğrenilen genç kadın ise polisin ikna çabasına uzun süre direndi. Alkollü olduğu gözlenen ve sık sık elindeki cep telefonundan birileriyle görüşen E. S., polisten de alkol vermesini talep etti.

Zaman zaman uçurumun kenarında tehlikeli hareketler yapan E.S., verilen alkolü bir miktar içtikten sonra, cezaevindeki babası M.S. ile telefonda konuşmak istediğini söyledi.

Tüm iknalar boşa çıkınca polis, cezaevi kurumuyla iletişime geçerek babaya ulaştı. Babasıyla telefonda görüşen genç kadın, ikna olarak polis tarafından kayalıklardan alındı.

Genç kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.