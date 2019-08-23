Cezaevinden tahliye olan karısına kurşun yağdırdı

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan girdiği cezaevinden 10 gün önce tahliye olduğu öğrenilen Esengül T. ile eşi Serdar T. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

KANLAR İÇERİSİNDE YERE YIĞILDI

Evde kimsenin olmadığı bir sırada meydana gelen tartışma sırasında iddiaya göre belinden tabancasını çıkaran Serdar T., eşine kurşun yağdırdı. Esengül T. kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli Serdar T. ise olay yerinden kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Silahla sesleri üzerine apartmanda oturanlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahaleyi yaptığı Esengül T., ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

NEYSE Kİ HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Tedaviye alınan ve ayaklarına iki merminin isabet ettiği belirlenen Esengül T.'nin hayati tehlike sinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, olay yerinden kaçan Serdar T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA



