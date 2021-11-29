Türkiye Son dakika: Cezaevlerinde açık görüşler başlıyor! Tarih verildi

Son dakika: Cezaevlerinde açık görüşler başlıyor! Tarih verildi

Türkiye

Son dakika: Cezaevlerinde açık görüşler başlıyor! Tarih verildi

Cezaevlerinde açık görüşler 1 Aralık'ta başlayacak. Adalet Bakanlığı duyurdu. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda Ceza İnfaz Kurumlarında alınan Kovid 19 tedbirleri güncellendi. Yeni düzenleme ile ceza infaz kurumlarında 1 Aralık Çarşamba günü itibariyle açık görüş başlıyor.

29 Kasım 2021, Pazartesi 13:51 Son Güncelleme:
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Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ceza İnfaz Kurumlarında alınan Kovid 19 tedbirleri Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda güncellendi. Yeni düzenleme ile ceza infaz kurumlarında 1 Aralık Çarşamba günü itibariyle açık görüş başlayacak." denildi.

 


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