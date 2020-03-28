Cezaevlerinde corona virüs tedbirleri süresi uzatıldı

Adalet Bakanlığı'nca, cezaevlerinde uygulanan corona virüs tedbirlerinin süresi uzatıldı.

Buna göre; Cezaevlerindeki tüm görüşler, cezaevleri arası nakiller, aile görüşme odalarının kullanımı iki hafta daha ertelendi.





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