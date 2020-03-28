Türkiye Cezaevlerinde corona virüs tedbirleri süresi uzatıldı

Cezaevlerinde corona virüs tedbirleri süresi uzatıldı

Türkiye

Cezaevlerinde corona virüs tedbirleri süresi uzatıldı

Adalet Bakanlığı, corona virüsle mücadele kapsamında daha önce cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini Bilim Kurulunun önerisiyle iki hafta uzattı.

28 Mart 2020, Cumartesi 11:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Adalet Bakanlığı'nca, cezaevlerinde uygulanan corona virüs tedbirlerinin süresi uzatıldı.

Buna göre; Cezaevlerindeki tüm görüşler, cezaevleri arası nakiller, aile görüşme odalarının kullanımı iki hafta daha ertelendi.


İlgili Haberler
THY'den iç hatlar kararı


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Teknoloji devleri de sağlığın hizmetinde
Hakan Çelik
Candaş Tolga Işık
Kanaat önderi kimdir, kim değildir?
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
Cezaevleri boşalırken muhalif tutukluya engel
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Kimsenin canı diğerinden kıymetli değildir... Tahran uçağındaki kavga
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER THY'den iç hatlar kararı