Cezaevlerinde corona virüs tedbirleri süresi uzatıldı
Adalet Bakanlığı, corona virüsle mücadele kapsamında daha önce cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini Bilim Kurulunun önerisiyle iki hafta uzattı.
28 Mart 2020, Cumartesi 11:08 Son Güncelleme:
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Adalet Bakanlığı'nca, cezaevlerinde uygulanan corona virüs tedbirlerinin süresi uzatıldı.
Buna göre; Cezaevlerindeki tüm görüşler, cezaevleri arası nakiller, aile görüşme odalarının kullanımı iki hafta daha ertelendi.
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