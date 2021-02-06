Sosyal medyada veya mesajla paylaşmak için en güzel ve özlü Charlie Chaplin sözleri arıyorsanız kısa, anlamlı, resimli ve uzun sözleri bir araya getrdik.

Charlie Chaplin sözleri

Felsefem özgürlüğe inanmaktır, silahım gülmektir, lisanım ise kalbimin sesidir.

Yüzün kiminle gülüyorsa yüreğin ona aittir.

Amacınız zarar vermekse, güce ihtiyacınız vardır. Diğer her şey için sadece sevgi yeterlidir.

Konuşursam beni sadece İngilizce bilenler anlayacak ama sessiz bir filmi herkes anlayabilir ve dünyadan ABD’den ibaret değildir.

Sessizlikten zevk alabilenler, dünyanın en mutlu kişileridir.

Evrensel bir nimet olan sessizlikten zevk alabilenler dünyanın en mutlu kişileridir.

Dünyayı anneleri şairler ve öğretmenler yönetseydi, kimseler sızlanmazdı.

Kötü günleri göremezseniz mutlu günlerin değerini anlayamazsınız.

Amacınız acı vermekse, güce ihtiyacınız vardır… Diğer her şey için sadece sevgi yeterlidir.

Gün sonunda yapmadıklarınla değil yaptıklarınla yargılanırsın.

Benim hayatımdaki en büyük düşman zamandır.

Zaman en iyi yazardır. Her zaman mükemmel sonu yazar.

Ayna benim en iyi arkadaşımdır. Çünkü ben ağladığımda, o asla gülmez.

Bir adamın gerçek karakteri sarhoşken ortaya çıkar.

Bir kişiyi öldürürsen katil, milyonlarca kişiyi öldürsen kahramansın.

Neden olmasın? Ne de olsa kendi malı. Ölmeden önce Tanrı ruhunu affetsin diyen papaza cevabı.

Hayat dar alanda trajedi, geniş açıda komedidir.

Çok fazla düşünüp, çok az hissediyoruz.

Benim hayatımdaki en büyük düşman zamandır.

Hayat, uzak çekimde komedi, yakın planda trajedidir.

Gülümsemediğin gün, kaybolmuş bir gündür.

Beni anladıkları için, seni anlamadıkları için alkışlıyorlar. Albert Einstein’ya söylemiş olduğu söz.

Dünya herkese yetecek büyüklükte. Onun için, başkasının yerini kapmaktansa, çalışarak gerçek yerinizi bulun.

İnsanlar ölmeyi bildikleri sürece özgürlük yok olmayacaktır. Hayatta beni mutsuz edebilecek en büyük şey, lükse alışmaktır .

Neden olmasın? Ne de olsa kendi malı. Tanrı ruhunu affetsin diyen papaza cevabı.

Zaman en iyi yazardır. Her zaman mükemmel sonu yazar.

Benim acım birinin gülüşüne sebep olabilir. Ama benim gülüşüm asla birinin acısına sebep olmamalı.

Hayat on provası yapılmamış bir tiyatro gösterisidir. Bu, alkışı olmayan tiyatronun perdesi kapanmadan; gülün, şarkı söyleyin, dans edin, âşık olun.. Hayatınızın her anını değerlendirin.

Ayna benim en iyi arkadaşımdır. Çünkü ben ağladığımda, o asla gülmez.

Kahkahasız geçen bir gün, harcanmış bir gündür.

Hayat dar alanda trajedi, geniş açıda komedidir.

Hayat ön provası yapılmamış bir tiyatro gösterisidir. Bu, alkışı olmayan tiyatronun perdesi kapanmadan; gülün, şarkı söyleyin, dans edin, âşık olun… Hayatınızın her anını değerlendirin.

Genellikle insanlar sizi kritik et sizinle alay etmek için her zaman bir eksiğinizi bulacak ve kimse sizi olduğunuz gibi kabul etmeye yanaşmayacaktır. Bunun için, doğru bildiğiniz şekilde yaşayın ve kalbinizin sizi yönlendirdiği yere gidin.

Aşağı bakıyorsanız asla gökkuşağı bulamazsınız.

Gün sonunda yapmadıklarınla değil yaptıklarınla yargılanırsın.

Yağmurda yürümeyi sevmişimdir hep, kimse ağladığımı göremiyor diye.

İnsanlar ölmeyi bildikleri sürece özgürlük yok olmayacaktır. Hayatta beni mutsuz edebilecek en büyük şey, lükse alışmaktır.

Komedi yapmam için bana tek lazım olan bir park, bir polis ve güzel bir kız.

Oyuncular dışlanmayı beklerler. Eğer dışlanmazlarsa, kendilerini dışlarlar.

Zaman en iyi yazardır. Her zaman mükemmel sonu yazar.

Neden olmasın? Ne de olsa kendi mali. Tanrı ruhunu affetsin diyen papaza cevabı: "Gün sonunda yapmadıklarınla değil yaptıklarınla yargılanırsın."

İnsanlar ölmeyi bildikleri sürece özgürlük yok olmayacaktır. Hayatta beni mutsuz edebilecek en büyük şey, lükse alışmaktır.



