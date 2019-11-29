İstanbul’da çekilen görüntülerde Elizabeth Banks’in yakasındaki fular dikkat çekiyor. Fragman ve teaser görüntülerinde de oldukça ön planda olan bu fular; Tuğba Kuzudere Yorgancığlu markası Tukutukum’un yeni koleksiyonundan bir parça. Ülkemizde tüm dünya ile aynı anda 29 Kasım 2019’da vizyona gireceği duyrulan sinema tarihinin en popüler serilerinden bir tanesi olan film, Türkiyeli sinemaseverler tarafından da heyecanla bekleniyor.

1976 yılında ilk olarak dizi formatında izlediğimiz Charlie'nin Melekleri 5 sezon devam etti. Farrah Fawcett, Kate Jackson ve Jacqueline Smith'mi kadrosuyla efsane olan dizide daha sonra Fawcett'ın yerini Cheryl Ladd aldı. 2000'de çekilen ilk filmde ise Drew Barrymore, Cameron Diaz ve Lucy Liu başroldeydi. 2003 yılında aynı ekiple çekilen film 2019 yılında kadroyu tamamen değiştirdi ve Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska ve Elizabeth Banks ile melekler yeniden doğdular. Filmin yönetmenliğini de Elizabeth Banks üstleniyor.





Tuğba Kuzdere Işık Lisesi’nden mezun olduktan sonra Bilkent İletişim ve Tasarım bölümünde eğitim hayatına devam etti. Daha sonra Milano’ya giden Tuğba Instituto Europeo di Design Üniversitesi’nde Moda Pazarlama ve Yönetimi Master’ını yaptı. Milano’da Ugo Cacciatori ve Costume National gibi büyük İtalyan markalarının farklı departmanlarında çalıştı. Tuğba sonrasında kendi şirketi olan Lamodaist’i kurdu ve tasarımcı ve moda markalarına 360 derece moda danışmanlık hizmeti verdi. 2014 senesinde kendi markası olan TukuTukum’u kurarak hayalini gerçekleştirdi. Türk üretim kalitesini ve el işçiliğini modern tasarımlar ile buluşturan TukuTukum, her zaman güçlü, cesur ve renkli hayatları destekleyerek; çarpıcı ve özenle tasarlanmış desenleri ile ön plana çıkıyor. 2010 yılına Arya Kadın Platform'undan tasarımcı olarak yatırım aldı. Geçtiğimiz yıl ilk kitabı İtalya'da aldığı moda eğitiminin ardından İstanbul'a geri dönen Alara'nın tutkulu macerasını anlattığı"ve büyük beğeni toplayan Sen Sus Stilin Konuşsun" kitabını okurlarla buluşturdu. Tuğba Kuzdere Yorgancıoğlu Tukutukum kreatif direktörü ve stylist olarak çalışmalarına devam etmektedir.