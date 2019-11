Chia nedir? Chia tohumunun faydaları nelerdir?

Chia tohumu nedir?

Chia tohumunun faydaları nelerdir?

Chia tohumu zayıflatır mı?

Chia tohumu nasıl tüketilir?

CHİA TOHUMLU TARİFLER:

Chia tohumu günde ne kadar tüketilmeli?

Sağlıklı beslenme söz konusu olduğunda son zamanlarda en çok duyduğumuz şeylerden biri de Chia tohumu. Gerek kilo vermede gerekse verilen kiloları korumada etkili rol oynayan bu Chia tohumu nedir? Faydaları nelerdir? Gelin hepsini birlikte öğrenelim...Güney Amerika’da yetişen bir tür adaçayı olan Salvia hispanica, tüm dünyada Chia (Çiya) bitkisi olarak biliniyor. Bu bitkinin tohumları iseolarak satılıyor ve kullanılıyor., en iyi Omega-3 kaynağı olarak bilinen somon ve keten tohumundan daha fazla Omega-3 içermektedir. Beyin ve kalp sağlığı için çok önemli olduğu bilinen Omega-3, düzenli Chia tohumu tüketildiğinde metabolizmaya önemli faydalar sağlıyor:-Chia tohumu her 28 gramında 5 gram Omega-3 içermektedir.-28 gramında ünlük protein ihtiyacının %10’unu karşılayacak kadar, 4,4 gram protein vardır.-İçerdiği triptofan adlı aminoasit, tokluk hissi sağlar, uykuyu düzenler ve psikolojik olarak da daha iyi hissetmenizi sağlar.-Chia tohumu aynı zamanda iyi kolesterolü arttırırken LDL ve trigliseriti düşürür.-İçerdiği yüksek lif oranı sayesinde sindirim sisteminin de dostu olan Chia tohumları, kabızlık gibi sorunları da önlemede etkili.-28 gram Chia tohumu, günlük kalsiyum ihtiyacının %18’ini karşılayarak daha güçlü kemikler ve diş sağlığı için de etkili.-28 gramaynı zamanda günlük fosfor ihtiyacının %27’sini karşılıyor.nun doğrudan kilo vermeye etkisi olduğuna dair henüz yeterli bir araştırma bulunmuyor ancak içerdiği antioksidanlar ve sağladığı tokluk hissi sayesinde kilo verme sürecinde önemli bir yardımcı besin olabileceği yönündeki görüşler yaygın.Chia tohumu genellikle çiğ olarak tüketilir. Salataya, yoğurda, çorbalara ve smoothie’lere baharat ekler gibi ekleyip doğrudan tüketebilirsiniz.Chia tohumunun en önemli özelliği, sıvı bir gıdanın içine koyulduğunda ve bekletildiğinde, içeceğin jölemsi bir kıvam almasını sağlamasıdır. Bu yöntemle zevkinize göre chia pudingi de hazırlayabilirsiniz.-1 muz-1 tatlı kaşığı kakao-1 su bardağı süt (badem ya da soya sütü de kullanabilirsiniz)-3 yemek kaşığı chia tohumuMuz, kakao ve sütü blender’dan geçirin, daha sonra chia tohumlarını ekleyin. Karışımı yarım saatte bir kaşıkla karıştırmak suretiyle, 4-5 saat kadar buzdolabında bekletin.İyice jöle kıvamına geldikten sonra pudinginizi kaselere veya kuplara doldurun, meyve, tarçın vs ile süsleyip tüketin.-1,5 su bardağı süt (badem ya da soya sütü de kullanabilirsiniz)-1 tatlı kaşığı toz yeşil çay-1 çay kaşığı tarçın-1 tatlı kaşığı bal-3 yemek kaşığı chia tohumuBütün malzemeleri karıştırın, kapaklı bir kapta 4-5 saat kadar buzdolabında bekletin. İlk iki saat boyunca arada sırada karıştırırsanız tohumların birbirine yapışmasını engellemiş olursunuz.Kıvamlanan pudingi kaselere alın, üzerini çeşitli meyveler ve nane yapraklarıyla süsleyin ve servis edin.-1 yemek kaşığı chia tohumu-2 yumurta-2 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri-Yarım bardak sütChia tohumlarını sütle karıştırın ve bir kabın içerisinde tohumların iyice sütü emmesini bekleyin. Yumurtayı biraz tuz ve karabiberle çırpın, üzerine sütlü chia karışımınızı ekleyin. Karışımı ısıttığınız yağlı tavaya dökün ve üzerine kaşar peynirlerini serperek pişirin.-5 hurma-1 su bardağı ceviz içi-1 tatlı kaşığı bal-6 yemek kaşığı yulaf ezmesi-1 çay bardağı chia tohumuÇekirdeklerini çıkardığınız hurmaları ceviz içi, bal ve yulaf ezmesi ile birlikte bir kaba alarak blender ile karıştırın ve hamur haline getirin. Hazırladığınız karışım hamurdan küçük toplar oluşturun. Hazırladığınız topları chia tohumuna bulayın. Hazırladığınız enerji toplarını yaklaşık 30 dakika kadar buzdolabında beklettikten sonra dilediğiniz gibi tüketebilirsiniz.Günlük olarak 1-2 yemek kaşığı chia tohumu tüketmek bir gün içinde gereken vitamin kalsiyum magnezyum vs. kişinin ihtiyacını karşılayarak zengin çeşitleri ile içerikler sunar. Gün içinde bu tohumu 1 kez kullandıktan sonra bu kullanımı artırmak oldukça zararlıdır. En başta bağımlılık yapar hamileler için kullanılması uygun değildir.