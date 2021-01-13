Magazin Chloe Loughnan: 3 ay önce corona virüse yakalandım

Chloe Loughnan: 3 ay önce corona virüse yakalandım

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Chloe Loughnan: 3 ay önce corona virüse yakalandım

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, sosyal medya hesabından takipçilerine 3 ay önce koronavirüse yakalandığını ve hala sıkıntılar yaşadığını söyledi.

13 Ocak 2021, Çarşamba 13:12 Son Güncelleme:
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Ünlü Şarkıcı Serdar Ortaç'ın eski eşi olan Chloe Loughnan, Ortaç'tan ayrıldıktan sonra sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Loughnan, uzun zamandır medyada yer bulamıyordu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Chloe, takipçilerine 3 ay önce corona virüse yakalandığını ve hala sıkıntılar yaşadığını söyledi.

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Chloe yaptığı paylaşımda, "Nasılsınız arkadaşlar? Ben de corona virüs oldum. 3 ay oldu şimdi ama hala sıkıntılar yaşıyorum. Bazen çok nefes alıyorum aldığım zaman da, boğazlarım acıyor" dedi.

Serdar Ortaç'la beş yıllık evliliğinin bitmesinin ardından memleketi İrlanda'ya dönen Chloe Loughnan, aylar sonra eski eşi hakkında konuşmuştu.

Serdar Ortaç, boşandıkları dönem “Hanıma 10 senelik hizmetinin karşılığında nafaka verdim. Kontrat yaptık. Her ay güzel bir miktar ödüyorum. Kafamı hiç ağrıtmayan biriydi. Verdiklerim helal olsun” açıklamasını yapmıştı.

'Nafaka ödemiyor'

Ünlü manken, konuyla ilgili, “Serdar 5-6 aydır nafaka ödemiyor. Bir ara beni aradı ‘Chloe ödeyemiyorum’ diye. ‘Niye diye sormadım bile. 2 yıl her ay ödeme yapacaktı ama canı sağ olsun. Burada ailemle mutluyum" demişti.

2014 yılında görkemli bir düğünle evlenen İrlandalı model Chloe Loughnan ve Serdar Ortaç, geçtiğimiz yıl tek celsede boşandı.


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