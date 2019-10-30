Chloe Loughnan hakkında çıkan haberlere sosyal medyadan yanıt verdi:

"Hakkımda çıkan haberlerin hepsi asılsızdır. Şimdiye kadar hiç konuşmadım ama hiçbir belge ve delil olmadan yaptığınız yanlış haberlerler insanların hayatlarını kötü yönde etkiliyorsunuz.

'Lütfen sürece saygı gösterelim'

Eğer asılsız haberler devam ederse, mahkemeye başvurmak zorunda kalacağım. Lütfen sürece saygı gösterelim."





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