Serdar Ortaç ile evliliğini noktaladıktan sonra ülkesine dönen Chloe Loughnan, 2 yıl aradan sonra İstanbul’ a geldi. Uzun bir aradan sonra ilk kez teve 2 Magazin Masası’na konuşan Chloe, Serdar Ortaç’ın zor günler geçirdiği ve yaşadığı maddi sıkıntılar ile ilgili sorulara “Hayatımda drama istemiyorum.” diyerek cevap verdi. Hakkında çıkan haberleri takip etmediğini söyleyen Chloe, İrlanda’da ailesiyle birlikte yaşadığını ve huzurlu olduğunu da belirtti. Ayrıca “dedikodu sevmiyorum.” diyerek Serdar Ortaç’ın söyledikleriyle de ilgilenmediğini vurguladı. teve2 Magazin Masası canlı yayınla hafta içi her gün teve2’de…