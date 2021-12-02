Magazin Chloe Loughnan'dan Serdar Ortaç yanıtı

Chloe Loughnan'dan Serdar Ortaç yanıtı

Magazin

Chloe Loughnan'dan Serdar Ortaç yanıtı

Şarkıcı Serdar Ortaç ile 5 sene evli kaldıktan sonra 2019 yılında boşanan İrlandalı model Chloe Loughnan geçtiğimiz hafta İstanbul’a gelmişti. Bornozlu paylaşımıyla adından söz ettiren Chloe Loughnan “teve2 Magazin Masası”na konuştu

02 Aralık 2021, Perşembe 14:07 Son Güncelleme:
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Serdar Ortaç ile evliliğini noktaladıktan sonra ülkesine dönen Chloe Loughnan, 2 yıl aradan sonra İstanbul’ a geldi. Uzun bir aradan sonra ilk kez teve 2 Magazin Masası’na konuşan Chloe, Serdar Ortaç’ın zor günler geçirdiği ve yaşadığı maddi sıkıntılar ile ilgili sorulara “Hayatımda drama istemiyorum.” diyerek cevap verdi. Hakkında çıkan haberleri takip etmediğini söyleyen Chloe, İrlanda’da ailesiyle birlikte yaşadığını ve huzurlu olduğunu da belirtti. Ayrıca “dedikodu sevmiyorum.” diyerek Serdar Ortaç’ın söyledikleriyle de ilgilenmediğini vurguladı. teve2 Magazin Masası canlı yayınla hafta içi her gün teve2’de…

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