Serdar Ortaç 2014’te evlendiği manken Chloe Loughnan’dan Ağustos 2019’da boşanmıştı. Geçen martta koronavirüs salgını başlayınca konserleri iptali olan, bu yüzden de ekonomik anlamda zor günler geçirdiğini söyleyen popçu önceki akşam Ataşehir Watergarden’daki Muamma’da sahneye çıktı. 6 aydır ülkesi İrlanda’da olan eski eşi için “Nafakasını ödeyemedim. Bir, iki, üç, dört derken beşinci de tepki verdi. ‘Serdar burada aç mı kalayım? İhtiyaçlarım var’ diye mesaj attı.”

'Çok borcum var'

Serdar Ortaç şöyle konuştu: “Kız çok haklı. İyi sabretti. Aylarca sesini çıkarmadı, anlayış gösterdi. Burada herkesin önünde ondan özür diliyorum. Şimdi biraz toparladım ve nafakayı göndemeye başladım. Ama ona daha çok borcum var. Ayrıca devlete ve bazı bankalara da borçluyum. Canımı mı alacaklar? Hepsini yapılandıracaklar. Çaremiz yok; çalışacağım. İnsanları eğlendirip para kazanacak ve borçlarımı ödeyeceğim.” Serdar Ortaç daha önce aylık 400 bin TL masrafı olduğunu söylemişti.