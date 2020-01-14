Açıklaması tepki çekti

Serdar Ortaç 5 yıllık evliliğin ardından Ağustos 2019’da boşandığı Chloe Loughnan için yaptığı açıklamayla tepki topladı. Popçu “Hanıma 10 senelik hizmetinin karşılığında nafaka verdim. Kontrat yaptık. Her ay güzel bir miktar ödüyorum. Bir yılda bitecek. Kafamı hiç ağrıtmayan biriydi. Verdiklerim helal olsun” dedi.

Bu rakamın 1 milyon TL olduğu iddiasına yorum yapmadı. Serdar Ortaç’ın bu sözleri Instagram’da en çok olumsuz yorum alan haberler arasındaydı. Kadınlar, Ortaç’a özetle şöyle yazdı:

“Eski eşinden hizmetli gibi bahsetmen hiç yakışmadı.”

'Para peşinde değil'

İrlanda-Türkiye arasında mekik dokuyan Chloe Loughan ise Serdar Ortaç’ın açıklamasını ‘talihsizlik’ olarak yorumladı. “Üzüldüm. Hizmetlisi değil, karısıydım, can yoldaşıydım” dedi.

Eski çiftin ortak bir dostu ise şu yorumu yaptı:

“Chloe asla para peşinde değildi. Verilen miktar, şimdiki nafakaları düşünürseniz küçük kalıyor. Chloe saygısından hep susmayı tercih ediyor. 6-7 aydır görüşmüyorlar. İki kez telefonda konuştular. Chloe eski eşinin sağlığını merak etti.”

10 yıllık mazi

2009’tanıştılar

2014’te evlendiler

2019’da boşandılar





Haberin fotoğrafları için tıklayın Serdar Ortaç'la görüntülenen Fulya Şahin: Ben yara bandı değilim