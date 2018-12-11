CHP, Ankara'yı İYİ Parti'ye bırakıyor

CHP - İYİ Parti ittifakından yeni kulis bilgileri geldi. Ankara'nın İYİ Parti'ye bırakılabileceği konuşulurken bu hususta Mansur Yavaş'ın vereceği karar hayati önem taşıyor. Öte yandan CHP'nin Ankara dahil olmak üzere 4 ilde İYİ Parti adayını destekleyeceği, İYİ Parti'nin de 6 ilde CHP'ye destek olacağı gelen bilgiler arasında...

11 Aralık 2018, Salı 11:40
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CHP, Ankara'yı İYİ Parti'ye bırakıyor

CNN Türk Ankara muhabiri Ünal Kaya'nın son dakika kulis bilgilerine göre; CHP ile İYİ Parti arasında Ankara adaylığı için devam eden ittifak görüşmelerinde Mansur Yavaş'ın kararı bekleniyor.

İttifak görüşmelerinden sızan bilgiler şöyle:

- İstanbul adaylığı için Ekrem İmamoğlu'nun ismine kesin gözüyle bakılabilir.

- İstanbul, Adana, Antalya'da İYİ Parti CHP'ye destek verecek...

- Balıkesir'de bir aday çekilecek.

- Samsun, Trabzon, Manisa İYİ Parti'ye bırakılacak..

- Hatay, Eskişehir ve Tekirdağ'da İYİ Parti CHP'yi destekleyecek...

- Oğuz Kaan Salıcı ve Koray Aydın arasındaki devam edene görüşmelere bugün son şekli verilecek.

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