CHP, Ankara'yı İYİ Parti'ye bırakıyor
CHP - İYİ Parti ittifakından yeni kulis bilgileri geldi. Ankara'nın İYİ Parti'ye bırakılabileceği konuşulurken bu hususta Mansur Yavaş'ın vereceği karar hayati önem taşıyor. Öte yandan CHP'nin Ankara dahil olmak üzere 4 ilde İYİ Parti adayını destekleyeceği, İYİ Parti'nin de 6 ilde CHP'ye destek olacağı gelen bilgiler arasında...
CNN Türk Ankara muhabiri Ünal Kaya'nın son dakika kulis bilgilerine göre; CHP ile İYİ Parti arasında Ankara adaylığı için devam eden ittifak görüşmelerinde Mansur Yavaş'ın kararı bekleniyor.
İttifak görüşmelerinden sızan bilgiler şöyle:
- İstanbul adaylığı için Ekrem İmamoğlu'nun ismine kesin gözüyle bakılabilir.
- İstanbul, Adana, Antalya'da İYİ Parti CHP'ye destek verecek...
- Balıkesir'de bir aday çekilecek.
- Samsun, Trabzon, Manisa İYİ Parti'ye bırakılacak..
- Hatay, Eskişehir ve Tekirdağ'da İYİ Parti CHP'yi destekleyecek...
- Oğuz Kaan Salıcı ve Koray Aydın arasındaki devam edene görüşmelere bugün son şekli verilecek.