CHP, Ankara'yı İYİ Parti'ye bırakıyor CHP - İYİ Parti ittifakından yeni kulis bilgileri geldi. Ankara'nın İYİ Parti'ye bırakılabileceği konuşulurken bu hususta Mansur Yavaş'ın vereceği karar hayati önem taşıyor. Öte yandan CHP'nin Ankara dahil olmak üzere 4 ilde İYİ Parti adayını destekleyeceği, İYİ Parti'nin de 6 ilde CHP'ye destek olacağı gelen bilgiler arasında...