CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, pandemi sürecinde çok önemli bir sınavı başarıyla verdiklerini söyledi. Tedbir ve yasakların başladığı ilk hafta sonunda yönetim kurulu ile toplantı yaptıklarını hatırlatan Sarı, "Çünkü halkımız bu konuda herhangi bir hazırlığı olmadan bir anda boşluğa düştü. İşyerleri kapatıldı ve günübirlik geçinen birçok emekçi kardeşimiz de açıkta kaldı. Bu sürecin süspanse edilmesi gerektiğini düşünerek yönetim kurulumuzla bir destek hattı oluşturduk, CHP Balıkesir İl Başkanlığı WhatsApp hattı üzerinden. Resmi kurumlara başvuru ve izinler, gıda yardımları, danışmanlık, sağlık gibi vatandaşın kriz anında çözüm üretemediği ya da çözüm aradığı her konuda danışmanlık hizmeti vermeye başladık. Bu hatta yoğun bir şekilde erzak ve yardım talebi yağdı. 5 kişilik ekiple sürekli gıda kolileri dağıttık. Çünkü organize olunamayan ilk 15-20 günlük sürede bir boşluk oluştu ve insanlarımızın yardımına biz koştuk" diye konuştu.

Balıkesir'de ortaya çıkan sorunlara çözüm üretmeye devam ettiklerini belirten Serkan Sarı, "Bu dönemde biz yoğun bir şekilde kuru gıda ve erzak dağıtımı yaptık. Destek hattımıza yapılan başvuruları halkımızın evlerine kadar servis ettik. Bunlarını organizasyonunu ilçe örgütlerimizle birlikte gerçekleştirdik. 20 ilçemizde de aynı şekilde oluşan talepler, ilçe başkanlıklarımızda toplandı ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Yardım yapmanın yasak olduğu günlerde köprü görevi üstlendik ve ihtiyaç sahipleri ile yardımseverleri buluşturduk. Çünkü insanlar bu işin içinde olmak istiyordu. Gelen talepler doğrultusunda 'Şu şahsın, şu ihtiyaçları var' diyerek bir organizasyon oluşturduk ve yardımseverlerin, yardıma ihtiyaç duyanlarla buluşmasını ve aradaki transferleri sağladık. Alınan ürünleri diğer ihtiyaç sahiplerine de ulaştırdık. Gerçekten o kriz anında önemli bir destek sağladığımızı düşünüyoruz. Birçok mahallede ve sokakta da olumlu gelişmeler yaşandı" dedi.

Yardımlaşma ağına dahiliyet

Parti içi çalışmaların ötesinde yerel yönetimleri de bu yardımlaşma ağına dahil ettiklerini ifade eden Sarı, "Çünkü yerel yönetimlerin imkanları daha geniş. Balıkesir'de 8 tane CHP’li belediyemiz var. Öncelikle sahadaki dezenfeksiyon işlemleri için hızlı bir şekilde organize oldular. Bütün toplu yaşam alanları dezenfekte edilmeye başlandı. Hatta Balıkesir'deki belediyelerin bu konuda Türkiye'ye öncü olduğunu söyleyebilirim. Kendi üretttikleri dezenfeksiyon cihazlarını belediyelerin ve resmi kurumların girişlerine yerleştirdiler. Bu dönemde salgınla mücadele kadar ekonomik mücadele de önem arz etti. Çünkü vatandaşlarımız ekonomik olarak zor günlerin içinde kaldı, yeterli desteği bulamadı. Belediyelerimiz hızlı bir şekilde talepleri yerine getirdi ve 200 bine yakın gıda paketi dağıttı. İhtiyaç sahiplerini çaresiz ve yalnız bırakmadık. CHP'nin halkçı belediyecilik anlayışıyla evlere sıcak yemek dağıtan belediyelerimiz oldu. Maddi destek için yardım kampanyaları düzenlendi. İşyeri kapanan esnafa ya da işsiz kalan insanlarımıza destek verildi. CHP'li siyasetçiler olarak her zaman vatandaşımızın yanında olduğumuzu bir kez daha gösterdik" ifadelerini kullandı.

CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı; 3 milletvekili, 8 belediye başkanı ve 20 ilçe örgütü ile etkin bir yapıya sahip olduklarını kaydetti. Balıkesir'in geleceğini bugünden tasarladıklarını vurgulayan Sarı, "Çünkü Balıkesir yıllarca günü kurtarma çabasıyla yönetildi. Ama biz geleceğe hazırlanma çabasıyla siyaset üretiyoruz. Yönetimde yer alan arkadaşlarımız ve akademisyenlerden oluşan bir danışma kurulumuzla beraber kentin ekonomisini ve kalkınmasını planlamayı da bugünden yapıyoruz. Yani sadece salgınla mücadele etmiyoruz. Turizm, Tarım-Hayvancılık ve Sanayi-Esnaf komisyonları oluşturduk. Balıkesir'in geleceği için bu üç farklı konu üzerinde çalışıyoruz. Sorunları tespit edip çözüm yolları belirliyoruz. Bunların dışında kültür ve sanata da ayrı bir önem veriyoruz. Bu konuda da yönetim kurulunda bir heyetimiz özel çalışma yapıyor. Diğer taraftan Balıkesir aynı zamanda bir eğitim kenti. 50 binin üzerinde üniversite öğrencimiz var. Genç nüfusa yönelik çalışmalarımız da buluyor" dedi.

Hazırlık var

Balıkesir'i yönetme konusunda seçimlere iddialı hazırlandıklarını belirten Sarı, "Kentimiz ekonomik anlamda geriye gitti. Türkiye sıralamalarında 11-12. sıralardan 15-16. sıralara geriledik. Coğrafi konumu bu kadar mükemmel olan, Marmara ve Ege olmak üzere iki denize kıyısı olan, geniş bir coğrafyada tarım ve hayvancılık yapılan ve bu konuda Türkiye'nin lider kentlerinden biri olan Balıkesir'in bu özelliğini kaybetmesini kabul etmiyoruz. Çevremizdeki iller her geçen gün gelişip kalkınırken Balıkesir ne yazık ki yerinde saymaya devam etti. Bu kaderi biz değiştireceğiz. Tabii ki bu değişim sadece istemek ve ideallerle de olmuyor. Bunun için bir şeyler yapmak, planlar, projeler hazırlamak gerekiyor. Biz bununla ilgili hazırlıklarımızı yapıyoruz. Sürekli anketler yaparak vatandaşımızın beklentilerini ve taleplerini ölçüyoruz. Sürece dair sorunları tespit edip bunların altını hazırladığımız projelerle dolduruyoruz. Hem akademik hem bilimsel hem toplumsal hem de siyasi anlamda, bütün beklentileri birleştiren ortak bir çerçeve çizmeye çalışıyoruz Balıkesir'de" ifadesini kullandı.

"Balıkesir'de yaşanan kaygıları ortadan kaldıracağız, üretimi ve sanayileşmeyi destekleyeceğiz" diyen Sarı, "Ama vahşi bir üretim değil, çevreye, doğaya ve insana saygılı bir sanayileşmeden yanayız. Çevre ile uyumlu, canlıya dost bir altyapıyla bunun sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü kontrolsüz sanayileşmenin kentleri ne hale getirdiğini hep beraber görüyoruz. Biz aslında Balıkesir'in bu bakir yapısını koruyarak, ama çağdaş bir kent üzerine çıkarmayı hedefleyen bir model hazırlamaya çalışıyoruz. Balıkesir ihmal edildi ama şu hali de aslında çok kıymetli. Bu bakir halini daha etkin ve verimli kullanabilmeyi planlıyoruz. Mesela kırsalımız çok değerli, burada ekoturizm yaratılabilir. Dursunbey'in ormanlarından Ayvalık'ın körfezine kadar aslında çok farklı turizm alanlarına sahibiz. Yerli ve yazlıkçı turizm ağırlığımız var ama yabancı turistleri buraya çekebilecek çok önemli özelliklerimiz de bulunuyor. Termal turizmde gerçekten önemli bir merkez Balıkesir ama istenildiği kadar ön plana çıkarılamamış. Yoksa aşağı yukarı her ilçemizde bir termal kaplıcamız, termal tesislerimiz var. Bu anlamdaki yatırımlar da aslında önemli bir yere gelmiş vaziyette ama Balıkesir ne yazık ki hala daha arzu edildiği yerde değil. Balıkesir'in bu bakir yapısını fırsata çevirip yeni bir atılım yapacağız" dedi.



