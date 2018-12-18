CHP belediye başkan adaylarının tam listesi
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısı sonrası belediye başkan adayları belli oldu. CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ise Ekrem İmamoğlu oldu. İşte CHP belediye başkan adaylarının tam listesi...
PM toplantısı sonrası açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, kesinleşen adayları açıkladı.
Buna göre, CHP'nin adayları şöyle:
İŞTE CHP ADAYLARININ TAM LİSTESİ
Adana Büyükşehir Zeydan Karalar
Adana Çukurova Soner Çetin Mevcut Başkan
Adıyaman Merkez Yaylakonak Abuzer Aydın CHP Belediyesi
Ağrı Merkez Ahmet Meriç
Ankara Mamak Adnan Demirci
Ankara Büyükşehir Mansur Yavaş
Ankara Polatlı Sami Çay
Antalya Muratpaşa Ümit Uysal Mevcut Başkan
Antalya İbradı Serkan Küçükkuru Mevcut Başkan
Antalya Konyaaltı Semih Esen CHP Belediyesi
Antalya Döşemealtı Turgay Genç Mevcut Başkan
Antalya Aksu İsa Yıldırım
Antalya Finike Mustafa Geyikçi
Antalya Büyükşehir Muhittin Böcek
Aydın Kuşadası Ömer Günel CHP Belediyesi
Aydın Didim Ahmet Deniz Atabay Mevcut Başkan
Aydın Söke Levent Tuncel CHP Belediyesi
Aydın Efeler Mehmet Fatih Atay CHP Belediyesi
Bartın Ulus Çetin Selçuk Arslan
Batman Gercüş Kayapınar Osman Önel
Bitlis Tatvan Nazım Göçmen
Bolu Mudurnu Taşkesti Mustafa Acar
Bolu Merkez Tanju Özcan
Burdur Ağlasun Fevzi Kasap
Çanakkale Eceabat Metin Övün
Çanakkale Bozcaada Hakan Can Yılmaz Mevcut Başkan
Çorum Mecitözü Veli Aylar CHP Belediyesi
Diyarbakır Çınar Muharrem Öztürk
Diyarbakır Ergani Vedat Çetin
Diyarbakır Hani Emre Barç
Diyarbakır Çermik Abdülkadir Akdağ
Diyarbakır Silvan Gülistan Baysal
Diyarbakır Hazro Abdullah Kaplama
Edirne Uzunköprü Kırcasalih Hüseyin Tütüncü CHP Belediyesi
Erzincan Kemaliye Soner Coşkun
Erzincan Otlukbeli Haci Yeşildağ
Erzurum Yakutiye Cemal Koçak
Hakkari Çukurca Abubekir Aksaç
Hakkari Şemdinli Mirpenç Uysal
Isparta Eğirdir Mehmet Kaş
Isparta Şarkikaraağaç Çiçekpınar Enver Tunç
İstanbul Büyükşehir Ekrem İmamoğlu
İstanbul Beylikdüzü Mehmet Murat Çalık CHP Belediyesi
Karaman Kazımkarabekir Sami Evren
Kastamonu Pınarbaşı Mete Yılmaz
Kastamonu Çatalzeytin Mahir Muhlis Acar
Kırıkkale Balışeyh Hasan Erdal
Kırklareli Lüleburgaz Murat Gerenli Mevcut Başkan
Kocaeli İzmit Fatma Kaplan Hürriyet
Konya Akşehir Eyüp Oyan
Konya Hüyük Ali Büyükdoğan
Konya Yunak Muammer Diri
Muş Bulanık Yoncalı İsmail Gündüz
Nevşehir Merkez Uçhisar Bünyamin Şabab
Niğde Merkez Rasim Yılmaz
Ordu Kumru Osman Cayak
Ordu Gülyalı Ulaş Tepe
Rize Hemşin Şakir Bozak
Sivas Merkez Ali Akyıldız
Tekirdağ Saray Özgen Erkiş CHP Belediyesi
Tokat Almus Görümlü/Akarçay Ali Güneş CHP Belediyesi
Tokat Niksar Yazıcık Tuncer Uzunoğlu Mevcut Başkan
Tunceli Pertek Ruhan Alan
Yalova Termal Selçuk Can Uslu
Yozgat Boğazlıyan Yenipazar Halil İbrahim Alpaslan
Zonguldak Kilimli Muslu Sabahattin Adıyaman Mevcut Başkan
Zonguldak Devrek Çetin Bozkurt