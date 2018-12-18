CHP belediye başkan adaylarının tam listesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısı sonrası belediye başkan adayları belli oldu. CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ise Ekrem İmamoğlu oldu. İşte CHP belediye başkan adaylarının tam listesi...