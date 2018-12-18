CHP belediye başkan adaylarının tam listesi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısı sonrası belediye başkan adayları belli oldu. CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ise Ekrem İmamoğlu oldu. İşte CHP belediye başkan adaylarının tam listesi...

18 Aralık 2018, Salı 18:55 Son Güncelleme:
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CHP belediye başkan adaylarının tam listesi

PM toplantısı sonrası açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, kesinleşen adayları açıkladı.

Buna göre, CHP'nin adayları şöyle:

İŞTE CHP ADAYLARININ TAM LİSTESİ

Adana Büyükşehir   Zeydan Karalar  

Adana Çukurova   Soner Çetin Mevcut Başkan

Adıyaman Merkez Yaylakonak Abuzer Aydın CHP Belediyesi

Ağrı Merkez   Ahmet Meriç  

Ankara Mamak   Adnan Demirci  

Ankara Büyükşehir   Mansur Yavaş  

Ankara Polatlı   Sami Çay  

Antalya Muratpaşa   Ümit Uysal Mevcut Başkan

Antalya İbradı   Serkan Küçükkuru Mevcut Başkan

Antalya Konyaaltı   Semih Esen CHP Belediyesi

Antalya Döşemealtı   Turgay Genç Mevcut Başkan

Antalya Aksu   İsa Yıldırım  

Antalya Finike   Mustafa Geyikçi  

Antalya Büyükşehir   Muhittin Böcek  

Aydın Kuşadası   Ömer Günel CHP Belediyesi

Aydın Didim   Ahmet Deniz Atabay Mevcut Başkan

Aydın Söke   Levent Tuncel CHP Belediyesi

Aydın Efeler   Mehmet Fatih Atay CHP Belediyesi

Bartın Ulus   Çetin Selçuk Arslan  

Batman Gercüş Kayapınar Osman Önel  

Bitlis Tatvan   Nazım Göçmen  

Bolu Mudurnu Taşkesti Mustafa Acar  

Bolu Merkez   Tanju Özcan  

Burdur Ağlasun   Fevzi Kasap  

Çanakkale Eceabat   Metin Övün  

Çanakkale Bozcaada   Hakan Can Yılmaz Mevcut Başkan

Çorum Mecitözü   Veli Aylar CHP Belediyesi

Diyarbakır Çınar   Muharrem Öztürk  

Diyarbakır Ergani   Vedat Çetin  

Diyarbakır Hani   Emre Barç  

Diyarbakır Çermik   Abdülkadir Akdağ  

Diyarbakır Silvan   Gülistan Baysal  

Diyarbakır Hazro   Abdullah Kaplama  

Edirne Uzunköprü Kırcasalih Hüseyin Tütüncü CHP Belediyesi

Erzincan Kemaliye   Soner Coşkun  

Erzincan Otlukbeli   Haci Yeşildağ  

Erzurum Yakutiye   Cemal Koçak  

Hakkari Çukurca   Abubekir Aksaç  

Hakkari Şemdinli   Mirpenç Uysal  

Isparta Eğirdir   Mehmet Kaş  

Isparta Şarkikaraağaç Çiçekpınar Enver Tunç  

İstanbul Büyükşehir   Ekrem İmamoğlu  

İstanbul Beylikdüzü   Mehmet Murat Çalık CHP Belediyesi

Karaman Kazımkarabekir   Sami Evren  

Kastamonu Pınarbaşı   Mete Yılmaz  

Kastamonu Çatalzeytin   Mahir Muhlis Acar  

Kırıkkale Balışeyh   Hasan Erdal  

Kırklareli Lüleburgaz   Murat Gerenli Mevcut Başkan

Kocaeli İzmit   Fatma Kaplan Hürriyet  

Konya Akşehir   Eyüp Oyan  

Konya Hüyük   Ali Büyükdoğan  

Konya Yunak   Muammer Diri  

Muş Bulanık Yoncalı İsmail Gündüz  

Nevşehir Merkez Uçhisar Bünyamin Şabab  

Niğde Merkez   Rasim Yılmaz  

Ordu Kumru   Osman Cayak  

Ordu Gülyalı   Ulaş Tepe  

Rize Hemşin   Şakir Bozak  

Sivas Merkez   Ali Akyıldız  

Tekirdağ Saray   Özgen Erkiş CHP Belediyesi

Tokat Almus Görümlü/Akarçay Ali Güneş CHP Belediyesi

Tokat Niksar Yazıcık Tuncer Uzunoğlu Mevcut Başkan

Tunceli Pertek   Ruhan Alan  

Yalova Termal   Selçuk Can Uslu  

Yozgat Boğazlıyan Yenipazar Halil İbrahim Alpaslan  

Zonguldak Kilimli Muslu Sabahattin Adıyaman Mevcut Başkan

Zonguldak Devrek   Çetin Bozkurt

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