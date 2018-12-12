CHP ile İYİ Parti ittifak konusunda anlaştı

CHP ve İYİ Parti arasındaki baş döndüren temas trafiğinin ardından uzlaşmanın sağlandığı ileri sürüldü.

İddiaya göre, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Adana'da CHP'nin adayının desteklenmesi konusunda anlaşıldı. İYİ Parti'nin, CHP'nin yönetimde olduğu altı büyükşehirde de aday göstermemesi konusunda mutabakata varıldı. Bu çerçevede; Denizli, Trabzon, Samsun, Kocaeli, Kayseri ve Ordu gibi büyükşehirlerde ise İYİ Parti adayının desteklenmesi benimsendi.

CHP BALIKESİR ADAYINI ÇEKİYOR

Öte yandan CHP'nin Balıkesir adayını geri çekeceği öğrenildi. CHP Balıkesir'de milletvekili Ahmet Akın’ı aday göstermişti.

Akşener’in Balıkesir adayı olarak açıkladığı Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, İYİ Parti Genel Merkezi’ne geldi. Balıkesir’in işbirliğinde tıkanma yaşanan iller arasında olduğu öne sürülmüştü. Ok, adaylığının geri çekileceğinin iddiaları üzerine, “Genel merkezler ne takdir ederse o olur” yanıtını verdi.

Akşener, yaptığı açıklamada "İşbirliği ve güç birliği yapmak üzere İYİ Parti ve CHP heyetleri anlaştılar. Ülkemize hayırlar uğurlar getirsin inşallah. Ülkemizdeki bu umutsuz havanın dağılmasına sebep olur inşallah. Hayırlı bir başlangıcı yaptığımızı düşünüyoruz. Aday olacak olmuş olan bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"İNSANLARIN BİZDEN BEKLENTİSİ VAR"

Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamasında "Arkadaşlar yoğun bir mesai harcadılar. İşbirliği yapmanın zorluklarını tahmin edersiniz ama bizim gündemimizde her zaman olduğu gibi yine Türkiye var. Türkiye’nin demokrasisi var. İnsanların bizden beklentileri var. Türkiye’nin çağdaş uygarlığı yakalaması lazım. Özel kişisel angajmanlara girmeden Türkiye’yi düşünerek vatandaşlarımızı düşünerek onların umutlarını büyüterek yolumuza devam ettik. Güzel bir çalışma oldu. Yerel seçimler bizim için çok önemli, Türkiye için çok önemli. Bir kış ortamındayız. Bir kış ortamındayız. İnşallah baharda Türkiye’de baharı yakalayacak. Huzur içinde umut içinde güzel bir Türkiye’yi yerel yönetimlerden başlayarak demokrasiyi güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Güzel şeyler olacak demiştik. Biz kendimizi Türkiye’ye adamış olan iki genel başkanız. Bireysel hiçbir beklentimiz çıkarımız yok. Bütün mesele çocuklarımız daha güzel bir Türkiye’de yaşasınlar. Daha güzel okullara gitsinler. İşsizliğin olmadığı yoksulluğun olmadığı bir Türkiye yerelden başlayarak inşa etmek istiyoruz. " ifadesini kullandı.

AKŞENER'İN AÇIKLAMASI

Akşener ise yaptığı açıklamada "İşbirliği ve güç birliği yapmak üzere İYİ Parti ve CHP heyetleri anlaştılar. Ülkemize hayırlar uğurlar getirsin inşallah. Ülkemizdeki bu umutsuz havanın dağılmasına sebep olur inşallah. Hayırlı bir başlangıcı yaptığımızı düşünüyoruz. Aday olacak olmuş olan bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. "Yerel yönetimlerden başlayarak demokrasiyi güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz"

İki lider basın mensuplarının ittifakın hangi çerçevede olduğu konusundaki sorularını ise cevaplamadı.