CHP kulislerinde yeni iddia! Düğümü Cengiz Topel Yıldırım çözecek

29 Kasım Perşembe günü Cengiz Topel Yıldırım, İYİ Parti Genel Merkezi'nden çıkarken görüldü. Yıldırım’ın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştüğü öğrenildi. Bu ziyaretin, Ankara’da yerel seçime ilişkin işbirliğinde yaşanan tıkanıklığı çözecek formülle ilgili olduğu bildirildi. Akşener’in, Yıldırım’ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına yeşil ışık yaktığı kulislerde konuşuluyor.

CHP YAVAŞ’I ÖNERMEDİ

Hürriyet'ten Rıfat Başaran'ın haberine göre; CHP ve İYİ Parti’nin işbirliğine ilişkin bu güne kadar yürüttüğü görüşmelerde, tahmin edilenin aksine Ankara için Mansur Yavaş isminin gündeme gelmediği, Yıldırım’ın isminin ise masaya konulduğu iddia ediliyor. Bu gelişme nedeniyle İYİ Parti yönetimi, Yıldırım ile görüşme ihtiyacı duyduğu öne sürülüyor. Görüşmenin, o tarihte Almanya’da olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilinde yapıldığı ve Yıldırım’ın görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu’na bilgi verdiği kaydedildi.

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞÜYOR

Yıldırım’ın, Kılıçdaroğlu ile zaman zaman bir araya gelerek Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı ile ilgili değerlendirmeler yaptıkları biliniyor. Son alarak da Yıldırım, 1 Aralık Cumartesi günü Kılıçdaroğlu ile bir araya geldiği öğrenildi.



