CHP PM Üyesi Prof. Gaye Usluer istifa etti
Gaye Usluer sosyal medya hesabından açıklama yaparak CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Prof. Gaye Usluer 25-26. Dönem Eskişehir Milletvekili ve CHP PM Üyesi olarak görev almıştı.
05 Mayıs 2021, Çarşamba 11:38 Son Güncelleme:
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Sosyal medyadan bir açıklama yapan Gaye Usluer, "Bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettim. Birlikte yol yürüdüğüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Barış, özgürlük, adalet, demokrasi mücadelesine vazgeçmeden devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
25-26. Dönem Eskişehir Milletvekili ve CHP PM Üyesi Prof. Gaye Usluer, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Usluer istifasını Twitter hesabından duyurdu. Usluer mesajında, ""Bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettim. Birlikte yol yürüdüğüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Barış, özgürlük, adalet, demokrasi mücadelesine vazgeçmeden devam edeceğim" dedi.
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