CHP PM Üyesi Prof. Gaye Usluer istifa etti

Sosyal medyadan bir açıklama yapan Gaye Usluer, "Bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettim. Birlikte yol yürüdüğüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Barış, özgürlük, adalet, demokrasi mücadelesine vazgeçmeden devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

25-26. Dönem Eskişehir Milletvekili ve CHP PM Üyesi Prof. Gaye Usluer, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Usluer istifasını Twitter hesabından duyurdu. Usluer mesajında, ""Bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettim. Birlikte yol yürüdüğüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Barış, özgürlük, adalet, demokrasi mücadelesine vazgeçmeden devam edeceğim" dedi.

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