CHP'li Altay'ın tepki çeken sözleri hakkında RTÜK'ten açıklama
RTÜK, 'Bir yayın kuruluşunda CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın açıklamaları nedeni ile 6112 sayılı Kanun'un yayın ilkeleri çerçevesinde inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur' açıklamasında bulundu.
21 Nisan 2021, Çarşamba 12:50 Son Güncelleme:
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RTÜK'ten gelen açıklama şu şekilde:
Bir yayın kuruluşunda CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın açıklamaları nedeni ile 6112 sayılı Kanun'un yayın ilkeleri çerçevesinde inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.