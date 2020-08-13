Türkiye CHP'li Kaya'nın corona virüs testi pozitif çıktı

CHP'li Kaya'nın corona virüs testi pozitif çıktı

Türkiye

CHP'li Kaya'nın corona virüs testi pozitif çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'nın corona virüs testi pozitif çıktı.

13 Ağustos 2020, Perşembe 19:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, kentte katıldığı programlar sonra gittiği Ankara'da ateş şikayeti ile hastaneye başvurdu. Korona virüsten şüphelenen ve ailesi ile birlikte test yaptıran Milletvekili Kaya'nın testi pozitif çıktı. Eşi ve çocuklarının testi negatif çıkan Milletvekili Kaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşlara kalabalıktan uzak durun uyarısında bulundu. Milletvekili Kaya, "Trabzon'da katıldığım programlar sonrasında vücudumda biraz ateş ve ağrılar oluştu. Koronadan şüphelendik ve ailece test yaptırdık, benim testim pozitif çıktı. Çok şükür eşimin ve çocuklarımın negatif çıktı. Şimdi Ankara'dayım, evde tedavim devam ediyor. Çok şükür durumum iyi. Doktor tavsiyesiyle telefonlara bakamıyorum. Lütfen kusuruma bakmayın. Sizlerden ricam aman dikkatli olun, kalabalıklardan uzak durun" ifadelerini kullandı.

İHA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Hâlâ anlaşma şansımız var
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Kimlik siyaseti gücünü kaybediyor
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Üniversitelerin açılış tarihi için açıklama