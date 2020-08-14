Siyaset CHP'li vekil Ahmet Kaya corona virüse yakalandı

CHP'li vekil Ahmet Kaya corona virüse yakalandı

Siyaset

CHP'li vekil Ahmet Kaya corona virüse yakalandı

CHP Trabzon Milletvekilli Ahmet Kaya corona virüse yakalandığını duyurdu.

14 Ağustos 2020, Cuma 09:51 Son Güncelleme:
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CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya yaptığı açıklamada, "Değerli Dostlarım,Trabzon'da katıldığım programlar sonrasında vücudumda biraz ateş ve ağrılar oluştu.Korana'dan şüphelendik ve ailece test yaptırdık, benim testim pozitif çıktı. Çok şükür eşimin ve çocuklarımın negatif çıktı" ifadelerini kullandı.

İHA

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