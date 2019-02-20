CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Engin Altay'ın TBMM Başkanlığı için aday olacağını bildirdi.

ENGİN ALTAY KİMDİR?

15 Aralık 1963 yılında Sinop ili Erfelek ilçesinde doğdu. Anne adı Nazile, baba adı Kazım. İlk ve orta öğrenimini Erfelek ilçesinde tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizli Eğitim Yüksek Okulunu bitirdi.

Sivas ve Sinop illerinde öğretmenlik ve eğitim yöneticiliği yaptı. Erfelek ilçesinde Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

22,23 ve 24. Dönem Sinop milletvekili, 25, 26 ve 27. Dönem de İstanbul milletvekili seçildi. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliklerinde bulundu. 22. Dönemde Türkiye-Moğolistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığını yürüttü. 2004 - 2008 yıllarında CHP MYK Üyeliği, 2010-2012 yıllarında CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi. Cumhuriyet Halk Partisi 18. Olağanüstü Kurultayında Kurultay başkanlığı yaptı. Halen İstanbul Milletvekili ve TBMM CHP Grup Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

Orta düzeyde İngilizce bilmekte ve bir çocuk babasıdır.



