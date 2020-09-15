Avengers serisinin ünlü aktörü Chris Evans, Instagram'daki hikaye bölümünde yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaşmasından sonra sessizliğini ilk kez bozdu. Marvel Sinematik Evreni'nin Kaptan Amerika'sı, takipçileriyle Heads Up oyununu oynarken hikayesine yüklediği videonun son kısmını kesmeyi atlayınca çıplak fotoğrafı ifşa olmuştu.

39 yaşındaki aktör, hatasını fark edip fotoğrafı hemen silse de 6 milyon takipçili hesabında görenler affetmemiş ve fotoğraf kısa sürede internette yayılmıştı.

'Şimdi sizin dikkatinizi çekiyorum'

Fotoğrafıyla alay konusu edilen Evans, Twitter sayfasında, “Şimdi sizin dikkatinizi çekiyorum. 3 Kasım’da oy verin!” notunu yazdı. Çıplak fotoğraf konusuyla dikkatleri üzerinde toplamasını siyasi bir çağrı için fırsata çeviren Evans’ın bu tutumu onu tanıyanlar için şaşırtıcı olmadı. Zira Evans, yıl boyunca hayranlarını politik olarak aktif olmaya teşvik etmesiyle biliniyor. Hatta her iki partiden de seçilmiş liderlere seçmenlerle bağlantı kurma şansı veren A Starting Point (A Başlangıç ​​Noktası) adlı bir web sitesi bile kurdu.







