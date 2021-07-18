Hemsworth; eşiyle birlikte çekilen bir dizi fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Bu seri içinde en çok dikkat çekmen ve beğeni alan paylaşımı ise birlikte yaptıkları spor sonrasında, güçlü kaslarıyla eşini sarıp sarmaladığı pozu oldu. Hemsworth'ün "Mutlu yıllar muhteşem" notuyla paylaştığı bu pozlara çiftin takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

HANGİSİNİN BACAK KASLARI DAHA GÜÇLÜ BİLEMEDİK

Chris Hemsworth'ün paylaşımlarına yorum yazanlardan biri Elsa Pataky'nin çok şanslı olduğunu belirtti. Bazı takipçileri de asıl şanslı kişinin Chris Hemsworth olduğunu ileri sürdü. Bir başkası da "Birinin bana o kaslarıyla sarıldığını düşünemiyorum" diye yazdı. Hemsworth'ün bir takipçisi ise Elsa Pataky'nin bacak kaslarının, Hemsworth'ten çok daha güçlü olduğunu savundu.







