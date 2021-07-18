Magazin Chris Hemsworth, 10 yıllık eşi Elsa Pataky'nin yeni yaşını böyle kutladı

Chris Hemsworth, 10 yıllık eşi Elsa Pataky'nin yeni yaşını böyle kutladı

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Chris Hemsworth, 10 yıllık eşi Elsa Pataky'nin yeni yaşını böyle kutladı

Sinema dünyasının en mutlu evliliklerinden birinin kahramanı olan ünlü çiftin, doğum günü coşkusu... Şu sıralar önemli rollerinden birini üstlendiği Thor serisiyle gündemde olan Chris Hemsworth, eşi Elsa Pataky'nin 45 yaşına girmesini bir sosyal medya paylaşımı aracılığıyla da kutladı.

18 Temmuz 2021, Pazar 15:08 Son Güncelleme:
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Hemsworth; eşiyle birlikte çekilen bir dizi fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Bu seri içinde en çok dikkat çekmen ve beğeni alan paylaşımı ise birlikte yaptıkları spor sonrasında, güçlü kaslarıyla eşini sarıp sarmaladığı pozu oldu. Hemsworth'ün "Mutlu yıllar muhteşem" notuyla paylaştığı bu pozlara çiftin takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

HANGİSİNİN BACAK KASLARI DAHA GÜÇLÜ BİLEMEDİK

Chris Hemsworth'ün paylaşımlarına yorum yazanlardan biri Elsa Pataky'nin çok şanslı olduğunu belirtti. Bazı takipçileri de asıl şanslı kişinin Chris Hemsworth olduğunu ileri sürdü. Bir başkası da "Birinin bana o kaslarıyla sarıldığını düşünemiyorum" diye yazdı. Hemsworth'ün bir takipçisi ise Elsa Pataky'nin bacak kaslarının, Hemsworth'ten çok daha güçlü olduğunu savundu.


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