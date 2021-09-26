Bilim & Teknoloji Chromium tabanlı Edge tarayıcı Xbox’lara geldi

Chromium tabanlı Edge tarayıcı Xbox’lara geldi

Bilim & Teknoloji

Chromium tabanlı Edge tarayıcı Xbox’lara geldi

Microsoft, Xbox One ve Xbox Series X/S konsolları için Chromium tabanlı Edge tarayıcısını kullanıma sundu. Masaüstü tarayıcı deneyimini konsollara getiren şirket, kullanımı kolaylaştıracak fare, klavye desteği de sundu.

26 Eylül 2021, Pazar 10:04 Son Güncelleme:
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Xbox kullanıcıları artık Google Stadia, Discord Web sürümü ve sosyal medya hesaplarına Edge tarayıcısından ulaşabilecek. Birçok kişinin günlük hayatta kullandığı sık kullanılanlar, kişisel ayarlar ve daha fazla tarayıcı özelliği konsollarda da yer alacak.

Microsoft, Game Pass abonelik sistemi ve yeni tarayıcı güncellemesi ile beraber PC ve konsolları daha da yakınlaştırmaya devam ediyor.






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