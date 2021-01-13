ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), UFO'larla ilgili arşivini kamuoyuna açtığını duyurdu.

UFO'larla ilgili bütün bilgilerin yayınlandığı belirtilen arşivdeki belgeler aynı zamanda indirilebilir formatta yayınlandı.

Bilgi özgürlüğü aktivisti John Greenewald'ın 'The Black Vault' adlı internet sitesinde yayınlanan 2.2 milyondan fazla arşiv belgesi, Greenewald'ın CIA'ya yönelttiği 10 binden fazla talebin ve bugüne kadar binlerce sayfayı taraması sonucunda hazırlandı.

CIA, yayınlanan belgelerde 'Tanımlanamayan Hava Olayları' (UAP) başlığında bugüne kadar oluşturulmuş arşivin tamamının yer aldığını söylese de, Greenewald CIA'nın bu iddiasını kanıtlamanın bir yolu olmadığı görüşünde.

Black Vault'ta yer alan yazıda, CIA'nın daha önce yayınlanmış kayıtlardan oluşan bir CD hazırladığı ve sitenin 'olabildiğince eksiksiz bir arşive sahip olmak için' içeriği geçen sene edindiği belirtildi.

Yayınlanan belgelerde, bir Rus şehrinde yaşanan bir 'muhteşem patlama' da dahil olmak üzere çok sayıda ilgi çekici belge yer alıyor.

Ortaya çıkan belgeler arasında oldukça dikkat çekici olan bir diğeri ise CIA Bilim ve Teknoloji müdür yardımcısının 'ofisine elle taşınan' bir nesneyle ilgili.

CIA yöneticisi nesneyi bizzat inceledi

Belgeyi Twitter hesabından yayınlayan Greenewald, "Onu bizzat incelemek istedi ve sonra incelemeye devam etmeleri yönünde tavsiyede bulundu. Bu tavsiye gizli tutuldu" ifadelerini kullandı.

​Greenewald ayrıca, CIA'ya gönderdiği taleplerle ilgili olarak kuruluşun 'yardımcı olmaktan çok uzak' bir tutum aldığını söyledi ve "CIA, kayıtlarını makul bir şekilde kullanmayı inanılmaz derecede zorlaştırdı. Belgeleri, hiç güncel olmayan '.tif' formatında sundular ve bu format insanların belgelerin içinde arama yapmalarını ve araştırmalarını çok zorlaştırıyor" dedi.





İlgili Haberler Telegram kullanıcı sayısı 500 milyon oldu







