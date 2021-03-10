Hatay'da 15 yıldır mezarlıkta çiçek satarak, evinin geçimini sağlayan 2 çocuk annesi Gülseren Bozkurt'un (57) Oxford Üniversitesi'nde okuduğunu sandığı kızı Merve Bozkurt'un (25) aslında Oxford'da öğrenim görmediği ve ailesine yalan söylediği ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre, genç kızın İstanbul'da bir emlakçıda çalıştığı ve hiç yurt dışına gitmediği, pasaportunun dahi olmadığı öğrenildi.

Son dakika haberi... Antakya ilçesinde bulunan Asri Mezarlığın en eski çiçekçilerinden olan Gülseren Bozkurt, yaz, kış, yağmur, çamur demeden mezarlık ziyaretine gelenlere çiçek satıyor. İki çocuk annesi olan Gülseren Bozkurt, çiçek satarak çocuklarını okuttuğunu, kızının ise halen İngiltere'de bulunan Oxford Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 5 yıldır eğitim gördüğünü anlatmıştı. Gerçeğin öyle olmadığı ortaya çıktı ve kahraman anne Gülseren Bozkurt adeta hayata küstü. İşte son dakika haberinin detayları:

PANDEMİ NEDENİYLE EVE GELDİ ZANNEDİYORDU

Gazetecilerin 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle röportaj yaptığı Gülseren Bozkurt, kızının pandemi nedeniyle bir süredir yanlarında olduğunu söylemişti. Kendisi de gazetecilere röportaj veren Merve Bozkurt (25) ise, ''Annem zorluklarla mücadele ederek, bizi bu günlere kadar getirdi.

"GÜZEL BİR YERİ KAZAN DEMİŞTİ KAZANDIM" DİYE RÖPORTAJ VERDİ

Gülseren Bozkurt'un kızı Merve Bozkurt "Annem kendi emekleriyle çiçek ekiyor, topluyor ve gelip burada satıyor, bazen de çiçek toplamak için dağa gider. Ağabeyim de üniversite mezunu. Şu an astsubay, Hakkari'de görev yapıyor. Bizim için mücadele ediyor Üniversiteye başlamadan önce annem bana, 'güzel bir yer kazanmazsan, seni okutmam' demişti" ifadelerini kullanmıştı.

PASAPORTU BİLE YOK

Anne ve kızının verdiği röportaj, sosyal medyada yoğun ilgi görmüş, çok sayıda vatandaş Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Gülseren Bozkurt'a destek mesajları göndermişti.

İNSANLAR BURS VERMEK İSTEYİNCE ORTAYA ÇIKTI

Bazı vatandaşlar ve hayırseverler Merve Bozkurt'a burs vermek istedi. Ancak genç kızın Oxford Üniversitesi'nde eğitim görmediği ortaya çıktı. Annesinin yurt dışında eğitim gördüğünü sanıp para gönderdiği genç kızın, ailesinden uzakta uzun süredir İstanbul'da yaşadığı ve hiç yurt dışına gitmediği ortaya çıktı.

HESAPLARINI KAPATTI

Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte genç kız sosyal medya hesaplarını kapattı. Ailesine gerçeği anlatmak zorunda kalan genç kızın ailesi ve yakınlarına, "Annemi üzdüğüm için kendimi çok kötü hissediyorum. Bir hikaye uydurdum. Bu hikayeye kendim dahil herkesi inandırdım. Oysa İstanbul'da bir emlak ofisinde çalışıyordum" dediği öğrenildi.

Genç kızın pasaportunun olmadığı ve yurt dışına hiç gitmediği belirtildi.

ANNESİ ÇİÇEK SATTIĞI YERE GELEMEDİ

Her gün sabah 7'de gelip, akşama kadar çiçek satan fedakar anne Gülseren Bozkurt, 10 yıldır her gün gelip çiçek sattığı mezarlık önündeki yere dün gelmedi.



