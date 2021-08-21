Pratik Bilgiler Çiçeklere maden suyu dökülürse ne olur?

Çiçeklere maden suyu dökülürse ne olur?

Pratik Bilgiler

Çiçeklere maden suyu dökülürse ne olur?

Dönem dönem birçok kişi gücünü yitirmiş çiçekler için türlü yöntemler arar. Maden suyu dökmekte bu yöntemlerden bir tanesi. Peki, çiçeklere maden suyu dökülürse ne olur?

21 Ağustos 2021, Cumartesi 16:06 Son Güncelleme:
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MADEN SUYUNUN ÇİÇEKLERE FAYDASI

Maden suyu özellikle salon bitkilerinde kullanıldığında çiçeklere fayda sağlar. Fakat önemli bir detay var. Soda değil maden suyu!

İki ayda bir sularken çiçeklerine maden suyu koymak, çiçek köklerinize faydalı mineraller ile beslemek konusunda fayda sağlayacaktır. 

Sulama yapmadan önce maden suyunu ağzı açık bir kabın içine koyun ve iki gün boyunca asidinin kaçmasını bekleyin. Dinlendirilmiş maden suyu çiçeklerinize verebilirsiniz.

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