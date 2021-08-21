Çiçeklere maden suyu dökülürse ne olur?

MADEN SUYUNUN ÇİÇEKLERE FAYDASI

Maden suyu özellikle salon bitkilerinde kullanıldığında çiçeklere fayda sağlar. Fakat önemli bir detay var. Soda değil maden suyu!

İki ayda bir sularken çiçeklerine maden suyu koymak, çiçek köklerinize faydalı mineraller ile beslemek konusunda fayda sağlayacaktır.

Sulama yapmadan önce maden suyunu ağzı açık bir kabın içine koyun ve iki gün boyunca asidinin kaçmasını bekleyin. Dinlendirilmiş maden suyu çiçeklerinize verebilirsiniz.



