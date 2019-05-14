Cici Kızlar grubunun üyesi Bilgen Bengü’den sürpriz şarkı

﻿﻿Müzik kariyerinde 49 yılı geride bırakan Bilgen Bengü, yeni single’ı “Git Gidebilirsen” ile sevenlerinin karşısına çıktı. En son 2011’de yeni şarkı yapan Bengü, söz-müziği Mehmet Hayri Alkan’a ait bu şarkıyla 8 yıllık müzik molasına son verdi.

HALKLA HEP İÇ İÇEYDİM

Bengü, yeni şarkı yapmasa da sahne çalışmalarına hiç ara vermediğini söyledi: “Müzik bizim için nefes almak gibi. Önceki gün de Antalya’da konserdeydik, 5 bin kişiye söyledik. Medyadan belki uzaklaştım ama halkla her zaman iç içeydim.”

Nilüfer, Fecri Ebcioğlu, Halit Kıvanç, Füsun Önal, Cici Kızlar Grubu ve Nino Varon, 1977’deki Altın Plak töreninde bir arada...