Ciddiye alınması gereken 5 vajinal koku

Amerikan Kadın Hastalıkları ve Jinekologlar Kongresi'ne (ACOG) göre, vajinadan alışkın olduklarınızdan farklı bir renk, kıvam veya miktardaki bir değişiklik enfeksiyon ya da bakteri sorununun habercisi olabilir. İşte en yaygın kokular ve ne anlama geldikleri..





Ağır koku





Gerçekten pis, kötü olarak nitelendirilebilecek bir şeyin kokusunu alırsanız, vücut sıcaklığınız 38.0° ya da daha fazlaysa, alt karnınızda acı veren bir ağrı yaşıyorsanız üst üreme organlarının iltihaplanması ve enfeksiyonu sorunuyla karşı karşıya olabilirsiniz. Bakteriler vajinadan diğer üreme organlarına geçtiğinde bel soğukluğu ve klamidya gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklara neden olabilir. Bu hastalıklar kısırlık ve kronik ağrıya yol açabilir bu yüzden oldukça ciddiye alınması gerekir. Herhangi bir belirti hissederseniz en kısa sürede doktorunuza gitmeyi ihmal etmemelisiniz.





Misk kokusu

Vajina, tıpkı ağız, cilt ve vücudun diğer alanları gibi eşsiz bir kokuya sahiptir. Beslenme, sağlık ve diğer faktörler doğal kokuyu etkileyebilir ve bu da kötü koktuğu anlamına gelmez. Vajinaların doğal kokuları vardır ve her kadının kokusu farklıdır. Sağlıklı bir vajinanın tipik kokusu en iyi “misk” gibi olarak tanımlanabilir. Vajinanın hafif, misk benzeri kokusu da normaldir. Gerçekten de araştırmalar, bu kokunun kısmen, cinsel çekiciliği artırabilen ve doğurganlık hakkında ince ayrıntıları iletebilen feromonlara bağlı olduğunu ileri sürmektedir. Yine de, herhangi bir koku sizi gerçekten rahatsız ediyorsa, ciddi bir şey olmadığından emin olmak için doktorunuzu aramaktan zarar gelmez.





Balık kokusu

Amerikan Kadın Hastalıkları ve Jinekologlar Kongresi'ne göre vajinanız, kötü kokan güçlü, balık kokusu yayarsa, bir enfeksiyondan muzdarip olabilirsiniz. Koku cinsel ilişkiden hemen sonra artar ve buna akıntı eşlik ederse, vajina'nın hassas pH dengesini bozan bir bakteri üremesi ile işaretlenmiş bir durum olan bakteriyel vajinoz olabilir. Bakteriyel vajinoz (BV) doğum öncesi çağdaki kadınlar arasında en yaygın görülen vajinal enfeksiyonudur. Bir şey vajinanın karmaşık kimyasını bozarsa, zararlı bakteriler kontrolden çıkabilir ve balık kokusu üretebilir. Ya da yeşil akıntı, vajinal kaşıntı ve işerken ağrı hissederseniz, cinsel yolla bulaşan yaygın bir hastalık olan trichomoniasis olabilir. Ancak stres yapmayın, bunların ikisi de antibiyotiklerle çözülebilir. Sadece doktorunuzla görüşün.





Demir kokusu





Bazı kadınlar regl dönemlerinde demir benzeri kuvvetli bir koku alırlar. Kan, vajinadan çıktığında eşsiz bir koku yayabilir. Koku oluşması normaldir, bu yüzden parfümlü pedler ya da tamponlar kullanmanıza gerek yok.





Ekşi koku





Vajinadaki bir maya büyümesi tatlı bir koku üretebilir. Vajina ayrıca bira, un veya maya gibi kokabilir. Bazen ekşi kokar ama, aynı zamanda hoş olabilir. Yoğun yanma, kaşıntı veya kuruluk duyguları genellikle maya enfeksiyonlarına eşlik eder. Zamanla daha da kötüye gidiyor ve bazı kadınlar peynire benzer bir akıntı görüyor olabilirler. Bu koku, uyguladığınız bir diyet veya beslenme tarzı nedeniyle olabilir. Örneğin, portakal, ananas ve greyfurt gibi narenciye meyvelerinin vajinal sıvıların kokusunu ve tadını tatlandırdığı bilinmektedir. Bu tür bir enfeksiyon çok önemli olmamasına rağmen doğru tanı için doktora danışmak en iyisidir.





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