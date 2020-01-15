Çift kişilik MR cihazı bir ilişkinin sonu oldu

MR cihazları, korkutucu bir deneyim yaşatabilir. Koskoca bir odada yalnız kalmak ve aşırı sesler duymak da bu deneyimin bir parçası. MR'da kalma süresi bazen 1 saati aşabiliyor. Uzmanlar, MR deneyimini korkutucu bir hale getirmemek için 2 kişinin sığabileceği makine geliştirdiler. Böylece her iki kişinin de farklı farklı beyin görüntüler alınabiliyor ve daha az korkutucu oluyordu. Bir Twitter kullanıcısı, kız arkadaşıyla birlikte MR cihazına girme kararı aldı. Ancak operatörlerin ona yönelttiği soru, ilişkisinin sonlanmasına neden oldu.









Cihazda tarandıkları sırada, operatörlerin "Sevgilini seviyor musun?" şeklinde bir soru yönelttiklerini yazan Twitter kullanıcısı, "Onu seviyorum" dediğini aktardı. Cevabı verdikten sonra bilgisayar başındaki operatörler beyin dalgalarını izleyerek 'Yalan söylüyorsun' dedi. Bunun üzerine de kadın, sevgilisinden ayrılma kararı aldı.

Yine aynı kullanıcı, birbirlerini tanımayan iki kişinin cihazda karşı karşıya geldiklerini ve beyinlerinin sinyal verdiğini, sonrasında ise nişanlamaya kadar giden bir ilişki yaşamaya başladıklarını da aktardı.

İki kişilik MR cihazları, ABD Ulusal Bilim Vakfı'na yapılan yeni fonlarla geliştiriliyor. Henüz ülkemizde çift kişilik bir MR cihazı yok.



