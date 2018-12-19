Çiftçi robotlar göreve başlıyor

İngiltere'nin Portsmouth şehrinde tarım yapabilen robotlar göreve başlıyor

19 Aralık 2018, Çarşamba 17:03
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Çiftçi robotlar göreve başlıyor

İngiltere'nin Portsmouth şehrinde tarım yapabilen robotlar üreten Small Robot Company, Hampshire'daki bir süpermarket zincirine tedarik sağlamak amacıyla robotların tarım yapabilmesi için üç yıllık bir anlaşma imzaladı.

Tom, Dick ve Harry adı verilen robotlar tohum ekebiliyor, sahip oldukları GPS (Global Positioning System - Küresel Yer Belirleme Sistemi) yardımıyla tohumların yerlerini tespit edebiliyor ve yabani otları toplayabiliyor.

DHA


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