Çiftçiden alıp vatandaşa dağıtıyor

29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasındaki tam kapanma sürecinde mahsulleri ellerinde kalıp mağdur olan çiftçilere destek olmak amacıyla başlatılan proje kapsamında Manavgat Belediyesi’nce üreticiden satın alınacak ürünler, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak ulaştırılacak. Projeyle hem üreticiye hem de vatandaşlara destek sağlanmış olacak. Projenin ilk gününde Orhan Gazi Caddesi katlı otopark altında Manavgat Belediyesi mülkiyetindeki boş dükkan “Manavgat Belediyesi Üreticiden Sebze Satın Alım Merkezi” olarak belirlendi.

Manavgat Ziraat Odası işbirliğindeki proje kapsamında üreticiler, ellerinde kalan mahsullerini merkeze getirerek belediyeye satmaya başladı Manavgat Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilk günde çiftçilerin merkeze getirdiği kabak, kereviz, biber, marul ve brokoliyi hal değeri üzerinden satın aldı. Ekipler, belediyece satın alınan ürünleri, titiz bir şekilde paket torbalara doldurarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilmek üzere hazırladı. Üreticiden satın alımların ilk gününde Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin de hazır bulundu.