'Çifte bela' Şeyma

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla ve yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı son paylaştığı fotoğraf hayli ilginçti. Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafını "Double trouble (çifte bela)" notuyla paylaşan Subaşı'na takipçilerinden "Bir tane Şeyma ile zor uğraşıyoruz sen iki tane koyuyorsun" mesajları geldi.

"Tek gelirim nafaka değil"

29 yaşındaki sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, yeni 'soru-cevap' videosu ile gündem olmuştu.

"Nafaka yetmiyor mu? Tek gelirin nafaka mı?" sorusuna Subaşı şu cevabı vermişti:

10 senedir beraber olduğum bir adamdan, 6 senedir de ortak çocuğumuz olan bir adamdan nafaka alıyorum. 18 yaşından 28 yaşına kadar en muhteşem yaşlarımı bir adama adamış, sonuçta ilişkisi yürümemiş biriyim. 1 sene evli kalmış olduğumdan para alıyorum. Anlatabildim herhalde. Yetmeme gibi bir ihtimal var mı? Çok şükür yetiyor da, tek gelirim ondan aldığım nafaka değil."





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Haberin fotoğrafları için tıklayın Şeyma Subaşı: Nafakamın yetmeme ihtimali var mı?

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