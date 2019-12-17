Çiğ tavuk nasıl muhafaza edilmeli?

Kavrulmuş ekmek kırıntısı, güveçte basit bir salata veya sarımsaklı tereyağı ile doldurulmuş tavuk, en çok tercih edilen pişirme yöntemidir.

Sağladığı doymuş yağın ucuz ve düşük oranlı olması, tavuğun ülkenin dört bir yanındaki evlerin alışveriş listelerinde popüler bir seçim olmasını sağlıyor.

Bununla birlikte, çiğ tavuğun birkaç "olumsuz" yönü de mevcut.

• Saklarken, hazırlarken ve pişirirken oldukça dikkatli olmalısınız.









Buzdolabına koyarken bile dikkat etmelisiniz.





Bu noktada, pediatrik ve çocuk beslenme uzmanı olan Many Sacher'in bazı önemli uyarıları var.





Tavuğu asla buzdolabınızın üst rafında saklamayın.

Sacher, Mamamia’ya verdiği röportajda durumu şöyle açıklıyor:





“Alışveriş sonrası yiyeceklerin ambalajlarını açarken, birçoğumuz acele edip her şeyi buzdolabına tıkıştırma eğilimindeyiz. Ancak tavuk gibi yüksek riskli yiyecekler söz konusu olduğunda, meyve ve sebzeler gibi diğer yiyeceklerden damlayan suların etlere bulaşmasını önlemek için bu tarz risk taşıyan yiyecekleri buzdolabının alt rafında saklamak en iyisidir.”





Elbette, Many Sacher’in çiğ tavuk hakkındaki tek tavsiyesi bu değil.





Hazırlarken çiğ tavuğu asla yıkamamanız gerekir, çünkü "küçük yağ damlacıkları” mutfak ve çevresindeki yüzeylere kolayca yayılır.





Many, bu durumu ise şu şekilde özetliyor:





“Tavuğu yıkamak yerine bir kağıt havlu yardımı ile kurulayabilir, bu şekilde üzerindeki yağ parçacıklarından arındırabilirsiniz. Bundan daha güvenli bir alternatif olarak ise çiğ tavuğa müdahale etmeden onu olduğu gibi pişirmeye başlamanızı öneriyorum.”

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