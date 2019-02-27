Çiğdem Kayalı genç eşle değişti

Eskiden sosyetik davetlere mini ve dekolte elbiseleri, topuklu ayakkabıları, makyajıyla damga vuran Çiğdem Hanım şimdi bambaşka biri.

Tayt, bot, tişört ve dövmelerden oluşan asi bir tarzı var.

Soranlara ''Sadelik bana daha iyi geliyor. Uğurcan da beni böyle beğeniyor'' diyor.

Çiğdem Kayalı oğlu Sinan'ın (33) babası Ercan Akın'dan 1989'da boşanmıştı.

Kızı Lal’in babası Mustafa Denizli ile de 14 yıl birlikte yaşadı. Sonraki 3 sevgilisi de hep gençti.

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