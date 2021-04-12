Türkiye Cihangir'deki taciz şüphelisi kendini böyle savundu: Ben de tecavüze uğradım!

Cihangir'deki taciz şüphelisi kendini böyle savundu: Ben de tecavüze uğradım!

Türkiye

Cihangir'deki taciz şüphelisi kendini böyle savundu: Ben de tecavüze uğradım!

Cihangir'de bir kadına tacizde bulunurken güvenlik kamerasına yansıyan Berzan E.Ç'nin(19), polisteki sorgusunda 7 yıl önce cinsel istismara uğradığını söylediği öğrenildi.

12 Nisan 2021, Pazartesi 12:34 Son Güncelleme:
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Cihangir Sanatkarlar Parkı'nda elinde telefon ile yürüyen kadın, arkasından gelen kişinin saldırısına uğradı. Kadın şikayette bulunmadı ancak sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine polis harekete geçti. Kimliği tespit edilen Berzan E.Ç., Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Sancaktepe'de bir çay bahçesinde yakalandı. Şüphelinin ifadesinde yüzde 50 zihinsel engelli olduğunu söylediği öğrenildi. Berzan E.Ç.'nin, parktaki bankta yanına oturduğu kadını rahatsız ettiği, kadının kalkarak uzaklaşmaya çalıştığı sırada tacizde bulunduğu tespit edildi. Berzan E.Ç.'nin 2014 yılında dayısının tecavüzüne de uğradığını söylediği belirtildi. Polisteki işlemleri devam eden şüphelisinin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Adem VAROL/DHA

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