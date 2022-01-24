Türkiye Çıkan yangını komşularına kar topu atarak haber verdi

Çıkan yangını komşularına kar topu atarak haber verdi

Türkiye

Çıkan yangını komşularına kar topu atarak haber verdi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan bir apartmanın çatısında yangın meydana geldi. Yangını gören vatandaş, apartman sakinlerini kar topu atarak uyardı.

24 Ocak 2022, Pazartesi 01:54 Son Güncelleme:
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Olay, Güllü Sokakta dört katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı apartmanın çatısı yanmaya başladı.

O sırada sokaktan geçmekte olan bir vatandaşın yangını görüp apartmanda ki dairelerin camına kart topu atarak uyarması sonucu apartman sakinleri sokağa döküldü.

Ardından vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlı ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıya çıkarak yangına müdahalede bulundu. Kısa sürede yangın kontrol altına alındı. Apartmanda yaşayan herhangi birinin dumandan etkilenmediği öğrenildi. Karlı havada mahallesinin pek çoğunu sokağa döken olay paniğe sebep oldu.

KOCAELİ(İHA)

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