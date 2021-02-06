Çay ve kahve saatlerinin vazgeçilmezi olan çikolata soslu kek tarifi mükemmel bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için çikolata soslu kek tarifi arıyor ya da çikolata soslu kek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Çikolata soslu kek tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

Çikolata soslu kek tarifi

Çikolata soslu kek malzemeleri

1.5 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

4 adet yumurta

4 çorba kaşığı kakao

1 su bardağı sıvı yağ

12 çorba kaşığı un

1 çay bardağı damla çikolata

2 paket kabartma tozu

2 paket vanilya

Sosu için:

4 çorba kaşığı kakao

1 su bardağı süt

1 su bardağı şeker

1 su bardağı su

3 çorba kaşığı un

1 paket vanilya

Çikolata soslu kek yapılışı

Çırpma kabının içerisine şeker ve yumurtalar konulur. Mikser ile 8 dakika kadar çırpılır. Şeker iyice eridiğinde, karışımın içerisine süt ve sıvı yağ ilave edilir. Çırpma işlemi bu esnada devam ettirilmelidir. Ayrı bir kabın içerisine un, kakao, kabartma tozu, vanilya süzgeç ile elenir. elenmiş olan bu malzemelerin tamamı çırpma kabının içerisine ilave edilir. İlave edilen malzemeler 3 dakika çırpılmaya devam edilmelidir. Çırpma işlemi tamamlanan kek hamurunun içerisine damla çikolatalar ilave edilir ve yemek kaşığı ile nazikçe karıştırılır. Kek kalıbı margarin ile yağlanır ve kek hamuru kalıbın içerisine dökülür. Hamurun havasının alınması için kalıp yere hafif bir şekilde vurulur. Önceden ısıtılmış olan 180 derece fırına kek hamuru konulur. Yaklaşık olarak 45 dakika pişirilmelidir. Kek pişerken, bu esnada fırının kapağı açılmamalıdır. Kekin pişip pişmediğine kürdan yardımı ile bakılır. Kek piştikten sonra soğuyup dinlenmesi için bir kenara bırakılır.

Sosun hazırlanması için, ocağa derin bir tencere konulur. Tencerenin içerisine önce su ardından süt ilave edilir. Tencereye un, vanilya, kakao ilave edilir ve bir çırpma teli ile pişene kadar sürekli olarak karıştırılır. Pişmeye yakın şeker konulur ve bir müddet daha pişirilir. ,Pişmiş olan sos iyice kıvam alana kadar mikser ile çırpılır. Soğumuş olan kekin üzerine, ılık halde olan sos dökülür. Soğuyan kek servise hazırdır. Tercihen, kekin üzerine hindistancevizi serpilebilir.



