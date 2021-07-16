7'den 70'e herkesin severek yediği çikolatalı yaş pasta tarifi, evinizde kolaylıkla yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, çikolatalı yaş pasta nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Her lokmasında ayrı bir lezzet olan çikolatalı yaş pasta tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...

ÇİKOLATALI YAŞ PASTA TARİFİ

Çikolatalı yaş pasta malzemeleri

4 yumurta

1 su bardağı toz şeker

1/4 su bardağı ayçiçeği yağı

1.5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1/4 su bardağı (3 yemek kaşığı) kakao

Çikolatalı krema için

100 gram bitter çikolata

1 su bardağı süt

3-4 yemek kaşığı nişasta

4 yemek kaşığı toz şeker

Yarım limon suyu

Beyaz krema için

2 paket krem şanti

1.5 su bardağı soğuk süt

Süslemek için

Çikolata parçaları

Çikolatalı yaş pasta yapılışı

İlk olarak oda ısısındaki yumurtaları şekerle birlikte kabarana kadar çırpın. Üzerine ayçiçeği yağını ekleyip çırpmaya devam edin. Un, kakao ve kabartma tozunu yumurtalı karışıma ekleyip karıştırın. Hazırladığınız karışımı, yağlanmış ve unlanmış yuvarlak kek kalıbına döküp önceden ısıtılmış 165 derece fırında pişirin.

Krema için; süt, nişasta ve şekeri tencereye alıp karıştırarak pişirin. Üzerine çikolatayı ekleyip eriyene kadar karıştırın. Ardından limon suyunu ekleyin ve mikserle çırpın. Son olarak krem şanti ve soğuk sütü de çırpın. Keki enine doğru üç parçaya bölün. İlk katının üzerine çikolatalı kremanın yarısını yayın. Üzerine diğer kek katını yerleştirip krem şantinin yarısından fazlasını sürün. Diğer keki yerleştirip kalan çikolatalı kremanın bir kısmını yayın. Kalan kremayı, krema sıkma torbasına doldurup dekoratif şekiller yapın. Krem şantiyi de aynı şekilde pastanın üzerine sıkın ve çikolata parçalarıyla süsleyin.



