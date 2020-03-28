Yemek Çılbır tarifi: Çılbır nasıl yapılır?

Çılbır tarifi: Çılbır nasıl yapılır?

Yemek

Çılbır tarifi: Çılbır nasıl yapılır?

Yöresel lezzetler arasında en çok sevilen ve oldukça sık tercih edilen çılbır tarifi, pratik bir tarif. Eğer sevdiklerinize hazırlamak için çılbır tarifi arıyor ya da çılbır nasıl yapılır merak ediyorsanız "Çılbır tarifi, çılbır nasıl yapılır" haberimize göz atın.

28 Mart 2020, Cumartesi 15:39 Son Güncelleme:
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Yumurtayı seviyorsanız muhakkak çılbır tarifi de çok seveceksiniz. Sevdiklerinize hazırlamak için çılbır tarifi arıyor ya da çılbır nasıl yapılır merak ediyorsanız "Çılbır tarifi, çılbır nasıl yapılır" haberimize göz atın.

Çılbır tarifi

Çılbır malzemeleri

  • 6 bardak su
  • 3 yumurta
  • 1 kaşık üzüm sirkesi
  • 3 kaşık yoğurt
  • 1 diş sarımsak
  • 2 tatlı kaşığı tereyağ
  • Pulbiber 
  • Kekik 
  • Tuz

Çılbır yapılışı

Suyu derin bir kaba ekleyin ve fokurdamaya başlar başlamaz altını kısın. Kaynayan suya sirke ekleyin ve kaşık yardımıyla bir girdap oluşturarak içine yumurtaları kırın. Yumurtaların eşit bir şekilde pişmesi için ara ara karıştırarak beyazları yumurtanın etrafına toplayın. Yumurta sarıları sulu beyazlar tam pişmiş olmalıdır. 3-4 dakika pişirmeniz yeterli olacaktır. Yumurtaları servis tabağına alın. Bir kasede yoğurdu karıştırın ve sarımsakları rendeleyerek içine ekleyin. Küçük bir tavada tereyağını ekleyin ve içine nane ve pulbiberi ekleyin. Pişmiş olan poşe yumurtaların üzerine önce yoğurdu sonra da tereyağı ekleyin. Sıcak servis edin.

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