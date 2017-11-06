Cildiniz değil, güzelliğiniz parlasın

Fluidactiv™ patenti ile cildin sebum kalitesinin ve nem dengesinin korunmasını amaçlıyor.Ultra yumuşak dokusu sayesinde kolayca emilen ürün, parlamayı önlemesi ve mat görünüm sağlamasının yanı sıra, cilt dokusunu düzelterek gözenekleri sıkıştırıyor, cilt kusurlarının oluşumunu önlüyor. Aynı zamanda mükemmel bir makyaj bazı olma özelliği taşıyor.Parlamaya karşı 8 saat etkili Sébium Mat Control, cildin mat ve sağlıklı görünmesine yardımcı oluyor. Karma ve yağlı ciltler için parlamayı kontrol altına krem, 12 saate kadar da cildi nemlendiriyor.30 ml69, 50 TL