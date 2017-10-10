Cildinizde kaşmir hissini yaşamak için…

Caudalie’nin yaşlanma karşıtı Resveratrol Lift Serisi’nden kuru ciltler için sıkılaştırıcı ve kırışıklık karşıtı Face Lifting Soft Cream ile cildinizi şımartın. Çok hafif yapılı olmasına rağmen yoğun besleyici etkili buy krem formülünde stabilize edilmiş asma sapı Resveratrolü ve mikro hiyalüronik asit birleşimi ile cildin derinlerine kadar nüfuz ederek cilde yaşlanma karşıtı etki sunar.Resveratrol ile cildi şekillendirir ve sıkılaştırır. Düşük molekül ağırlığına sahip mikro hiyalüronik asit karışımı ile cildi dolgunlaştırır ve nemlendirir. Fosfolipidler aktif içeriklerin emilimini destekler, nemlendirir ve cildi yumuşatır. Peptidler elastik dokuyu yeniden yapılandırır, toparlar ve yüz ovalinin yeniden şekillenmesine yardımcı olur. Linoleik asit yönünden zengin olan üzüm çekirdeği yağı ve organik shea yağı cildi besler. Yumuşak pigmentler cildi pürüzsüzleştirir, cilt kusurlarının görünümünü anında düzeltir. Formülün ışıltı veren dokusu cilde aydınlık bir görünüm verir.Yüzde 93 oranında doğal içerikten oluşan ürün, yaşlanma izlerini gözle görünür şekilde giderir. Seneler içinde yitirdiği hacim ve sıkılığı yeniden kazandırır. Bu olağanüstü yaşlanma karşıtı bakım gözle görülür sonuçlar yaratır.