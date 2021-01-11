Cildinize Yeniay doğuyor!

Dış görüntümüzün en önemli parçası cildimiz kendini sürekli yeniler. Gençken yenilenme hızı yüksektir, yaşlandıkça cilt kendini daha geç yeniler. Yeniay dönemleri yenilenme süreçlerinin tetiklendiği zamanlardır. Özellikle bu hafta gerçekleşecek olan Yeniay, yenileyici Plüton ile birlikte cilt hücrelerinin yenilenmesini aktive edecek ve gençleştirici etkiler sunacak.

Bu hafta Pazartesi ve Salı günleri:

*Cildinizi, vücudunuzu, saçlarınızı arındırın. Peelingler ve arındırıcı maskeler uygulayın.

*Midenizi rahatlatın. Detoks için ideal zaman…

*Aşırı kafein, alkol, sigara, gereksiz ilaç kullanımından uzak durun.

*Yavaşlayın, sakinleşin, telaştan uzaklaşın.

*Sorumluluklarınızı listeleyin, düzene sokun, aşırı yüklerden kurtulun.

*Teknolojik aletlerden biraz uzaklaşın, özellikle akşam saatlerinde…

*Mümkünse saat 23.00’de uyuyun.

Çarşamba gününden itibaren:

*Cilt, vücut ve saç bakımında yoğun besleyici içerikli bakım ürünlerini tercih edin.

*Kilo fazlanız varsa sıkı olmayan, sizi çok yormayan ama düzenli devam edebileceğiniz bir diyete başlayın.

*Kilo kontrol ve cilt güzelliği için sağlıklı gıdalar tercih edin. Bu dönem beslenme cildi çok etkileyecek.

*Düzenli bakım kürlerine, profesyonel cilt bakım uygulamalarına başlamak için uygun zaman!

Cildinizi Hem İçeriden Hem Dışarıdan Destekleyin!

Cildinize süreceğiniz cilt bakım ürünlerini takviye edici gıdalarla kombine etmek özellikle bu dönem çok faydalı olacaktır. Ayrıca yediğiniz besinlerden doğal yüz maskeleri yapmak için de harika bir dönem! Oğlak burcunda gerçekleşecek yeniay, Yengeç-Oğlak aksını etkiliyor. Yengeç mide – Oğlak cilt ikilisini dengelemenin birbirine faydası çok olacak.

Satürn İş Başında!

Oğlak burcundaki Yeniay’ın yöneticisi Satürn, Kova burcunda seyahatine devam ediyor. Kova burcu tıbbi astrolojide dolaşım sistemini yönetir. Bu dönem bakım ürünleri ile uzun masajlar yapmanızı öneririm. Kan dolaşımını hızlandırarak maksimum fayda sağlayabilirsiniz.

Selülit Ürünleri İçin Yazı Beklemeyelim!

Cilt yüzeyinde portakal kabuğu benzeri görünüm yaratan güzellik problemi selülite karşı bakımlara başlamak için uygun bir zamandayız. Kova burcundaki gezegen toplaşması dolaşımı zorlayabilir, masajlar ve bakım ürünleri ile olumsuz etkileri hafifletebiliriz.

Boyun Bölgenize Dikkat!

Yeniayda Satürn Altair Yıldızı ile Kavuşuyor. Nörolojik rahatsızlıkların tetiklenebileceği bir zamandayız. Bu dönem özellikle yüz felcine dikkat etmemiz önemli olabilir. Mars boyun bölgesini yöneten Boğa burcundan Satürn’e zorlu kare açıya doğru ilerliyor. Özellikle boyun rahatsızlıkları nedeniyle ortaya çıkabilecek yüz felçleri için önlemler almak, şikâyetler varsa zamanında hekime başvurmak çok önemli olacaktır.

14 Ocak Perşembe günü Uranüs Boğa burcunda direkt harekete dönüyor. Retro gezegenler direkte dönmeden önce yaklaşık 2 gün durağan harekette olur. Bu dönem özellikle problemli olabilir. Boğa burcunun temsil ettiği boyun bölgesine bir kez daha dikkat çekmek isterim. Mars ile kavuşumda olan Uranüs, ani hareketler nedeniyle boyun zedelenmesi vb sorunlar çıkarabilir. Dikkatli olalım, boynumuzu koruyalım. Ek olarak boyun bölgesine rahatlatıcı kremler uygulamak da çok faydalı olacaktır. Boyun kısmına uygulanacak profesyonel estetik bakımlarda da maksimum dikkat edilmesi gereken bir zamandayız. Tecrübeli uzmanları tercih etmek her zamankinden önemli olacaktır.

Yeniay Sağlık ve Güzellikler Getirsin!

Sevgilerimle.

Not: içerik genel bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi teşhis veya tavsiye yerine geçemez.