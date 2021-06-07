Bakım Çilek yağının cilde inanılmaz faydaları: Nasıl uygulanır, neye iyi gelir?

Çilek yağının cilde inanılmaz faydaları: Nasıl uygulanır, neye iyi gelir?

Bakım

Çilek yağının cilde inanılmaz faydaları: Nasıl uygulanır, neye iyi gelir?

Çilek şüphesiz ki yaz mevsiminin en sevilen meyvelerinden. Çileğin içeriğindeki vitaminler bedenimizi beslerken, tohumundaki yağ da cildimizi besliyor. Soğuk presleme yöntemi ile çileğin tohumlarından çıkarılan çilek yağı, sivilceye, kırışıklıklara ve birçok cilt sorununa iyi geliyor!

07 Haziran 2021, Pazartesi 15:03 Son Güncelleme:
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Çilek meyvesi lezzetli olmasının yanı sıra son derece faydalıdır. Soğuk presleme yöntemiyle çileğin üzerindeki tohumlardan çilek yağı elde edilir. Çilek yağı biotin, folik asit, ellajik asit, likopen, B5, B6 ve C vitaminleri ile manganez, bakır ve magnezyum gibi mineraller bakımından son derece zengindir. Çilek akne ve sivilceyle mücadelede en etkili meyvedir. Bu nedenle çilek yağı da sivilce problemlerine iyi gelebilen bir yağ. Özellikle içinde bulunan antioksidanlar sayesinde sivilce oluşumunu engelliyor ve azaltıyor.

ÇİLEK YAĞININ CİLDE FAYDALARI

  • Cildin elastikiyetini korur.
  • Güneş yanığı, egzama, selülit, yara izi, çatlaklar ve yanık tedavisinde kullanılabilir.
  • Sivilce ve akneleri giderir.
  • Kırışıklıkları yok eder.
  • Yaşlanmayı geciktirir.
  • Dudak çatlaklarını ve kuruluğunu giderir.
  • Saç dökülmesini ve kepeği önler.
  • Topuk çatlaklarını giderir.

Çilek yağı sivilceleri azaltabilir

ÇİLEK YAĞI NASIL UYGULANIR?

Çilek yağını doğrudan ya da zeytinyağı veya aloe vera ile karıştırarak cildinize sürebilirsiniz. 20 dakika kadar beklettikten sonra yıkayabilirsiniz.

ÇİLEK YAĞI KULLANIRKEN BUNLARA DİKKAT!

Emziren, hamile kadınlar ve sağlık sorunları olan kişilerin doktora danışarak çilek yağını kullanmalı.

Çileğe alerjisi olan kişilerin çilek yağı kullanması sakıncalı olabilir.

Çilek yağı kullanımında, cilt iltihabı, ağız çevresinde kaşıntı, kusma ve ishal gibi yan etkiler görülebilir.


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