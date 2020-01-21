ABD’de Drexel Üniversitesi'nde görevli Prof Chikaodinaka Nwankpa (57), araştırma ödeneğinden aldığı 185 bin dolarlık (1 milyon TL) fonu, striptiz kulüplerinde, dijital alışveriş platformlarında ve lüks restoranlarda yedi. Philadelphia Bölge Savcılığı, Nwankpa'yı 'kanunsuz alımla hırsızlık' ve 'aldatma yoluyla hırsızlıkla' suçladı. Üniversitenin mühendislik fakültesi akademik kadrosunda eski üst düzey görevli olan Nwankpa'nın binlerce doları gerçekte nereye harcadığı hâlen bilinmiyor. Bölge başsavsavcısı Larry Krasner, 2010 ve 2017 yılları arasında yaptığı harcamaları 'faturasız' şekilde gerçekleştirdiği ortaya çıkan profesörün, bünyesinde çalıştığı Drexel Üniversitesi'ni ve burslu öğrencileri 'aldattığını' söyledi.





Striptiz kulüp harcamalarına yemek süsü verdi

Mahkeme kayıtlarına göre Nwankpa, 96 bin doları 'yetişkin içeriklere' harcarken; 89 bin doları ise Apple'ın müzik, video oynatıcı ve online radyo servisi iTunes'ta kullandı ancak paranın büyük bölümünün Philadelphia eyaletindeki striptiz kulüplerin yoğunlukta olduğu bölgede kullanıldığı anlaşıldı. Profesör striptiz kulüplerine sık sık giriş yaptı ancak burada harcadığı paraya, resmi kayıtlarda 'yeme içme masrafı' süsü verdi. Nwankpa, hakkında açılan soruşturmanın ardından üniversite yönetim kurulundan istifa etti. Başsavcı Krasner, profesörün hakkındaki iddialara mahkeme günü cevap vermek zorunda olduğunu söyledi.