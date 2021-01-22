Çılgın Sayısal Loto’dan 100 Milyon TL’yi aşan tarihin en büyük ikramiyesi talihlisini arıyor
Her çekilişinde yepyeni bir rekora koşan Çılgın Sayısal Loto’nun büyük ikramiyesi 100 Milyon TL’yi aştı! Oyun severlerin büyük hayalleri için 100 Milyon 517 Bin TL’lik tarihin en büyük ikramiyesini sunan Çılgın Sayısal Loto, talihlisini arıyor!
22 Ocak 2021, Cuma 16:52 Son Güncelleme:
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Çılgın Sayısal Loto’nun 100 Milyon TL’yi aşan tarihi çekilişi Star TV’de yayınlanan İbo Show’da, Seda Sayan’ın renkli sunumu ile 23 Ocak Cumartesi günü, saat 21:30’da gerçekleşecek. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri düzenlenirken, Şubat ayı boyunca her Cumartesi günü çekilişler, Seda Sayan’ın sunumuyla İbo Show’da ŞANS MERKEZİ’inden canlı olarak gerçekleşmeye devam edecek.
Yaygın erişim ağı ve şans oyunları alanındaki global deneyimiyle Türkiye ekonomisine katkı sunmak üzere faaliyetlerine devam eden Sisal Şans kazandırmaya devam edecek. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar adresinden yayınlanıyor.
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