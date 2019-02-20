Şenol İpek ve Sinem Yıldız, şarkıcı Çılgın Sedat'ın serebral palsi hastası çocuğu için yardım gecesi düzenledi. Dün akşam düzenlenen organizasyondan sonra Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına telefonla bağlanan şarkıcı, geceye gelmeyen isimlere sitem etti.

Çılgın Sedat, Demet Akalın, Seda Sayan ve İbrahim Tatlıses'e ait eşyaların açık arttırma ile satıldığı geceyle ilgili şunları söyledi:

'YAŞAMAYAN KİMSE ANLAMAZ'

''Çok güzel bir gece düzenlendi oğlum için Allah razı olsun. Gelen baş tacı gelmeyenden de Allah razı olsun. Seda Sayan sahnede en son giydiği elbiseyi verdi. İbrahim Tatlıses, Yılmaz Güney'den kalma kaşkolunu verdi. Farklı muhabbetlere herkes koşuyor. Gündem çok yoğun değil ya, olunca bizim peşimizden koşacaklar demek ki. Onlardan gelecek dostluk Allah'tan gelsin. Yaşamayan kimse bunu anlayamaz. Demet de bir şey hazırlamış. O da gönderdi.

"MALATYASPOR 100 BİN TL GÖNDERDİ"

Bu tedavinin süreci çok uzun. Bağış 200 bin TL'yi biraz geçmiş durumda. Herkesten Allah razı olsun. Gelen herkese teşekkür ediyorum. Malatya Spor Kulübü Başkanı Adil Gevrek futbolcular adına 1000 bin TL bağışladı. Serkan Kaya ile gündüz konuştuğumuzda 'ne kadar gidecek bu tedavide?' diye sordu. Ne kadar bekliyorsun sen?' dedi. 'Eksik ne varsa ben onu tamamlayayım' dedi Cengiz (Kurtoğlu) abi de böyle...

İbrahim abinin atkısı açık artırma yapılmadı. Cengiz abi aldı. İbrahim abi bana ne düşüyorsa ben yanındayım dedi. Bu bizim yolumuzda başlangıç zaten. Gecenin yapıldığı mekan ve ikramlar da hep ücretsiz yapıldı."