Her gün tıraş olma zorunluluğu özellikle de yağlı, kuru ve akneye meyilli ciltlerde ciddi sorunlar yaratabiliyor. Kadınların cilt bakımında çok fazla alternatifi varken, erkekler kendileri için gerekli bakımı birkaç adımda daha sade bir şekilde yapabiliyor.İster yağlı ister kuru cilde sahip olun günlük bakımda ilk yapmanız gereken cildinizi düzenli olarak temizlemektir.Ancak birçok erkek bu temizliği günlük kullandığı sabunla yapmaya çalışır.Sabun temizlik için bir araçtır araç olmasına fakat cildin de kurumasına, koruyucu tabakasının zarar görmesine yol açar. Bu nedenle yağlı cilde sahip olan erkeklerin günde iki defa ciltlerini su bazlı jellerle temizlemesi, kuru cilt yapısındakilerin ise krem bazlı ürünler kullanarak ciltlerini nemlendirmesi doğrudur.Jel tarzındaki ürünlerin günde iki defadan fazla kullanılması doğru değildir. Çünkü fazla kullanım cildin daha çok yağlanmasına ya da aşırı şekilde kurumasına yol açabilir. O yüzden sabah bir defa, akşam bir defa yavaş hareketlerle yüzün yıpratılmadan yıkanması doğrudur.Cilt yapısının yağlı olması günlük yaşamda cildin parlamasına, yüzün sürekli temizlenmesine yol açmaktadır. Bu nedenle yağlı cilde özel geliştirilmiş cilt bakım maskelerinin haftada bir veya iki defa kullanılması hem gözeneklerin rahatlamasına hem de fazla yağın ciltten uzaklaştırılmasına yardımcı olacaktır. Yağlı cilt yapısındaki erkeklerin cildi akneye daha meyilli olduğundan, günlük tıraşın ardından batık sorunu daha fazla ortaya çıkar.Her gün tıraş olmak sadece kılların cilde batıp yüzeye çıkmamasına yol açmaz, aynı zamanda ciltte tahrişe de neden oluyor. Tıraştan önce cildin ılık suyla yıkanması, kılların yumuşamasını sağlıyor.Bu ihtiyacı karşılamayı hedefleyen Amway, HYMM Erkekler için Cilt Bakım Koleksiyonu’na kullanımı pratik, hızlı ve etkili sonuçlar sunan üç yeni ürün ekledi.Sadece cildi değil fakat sakalı da temizlemek üzere geliştirilengünlük bakım için mükemmel bir çözümdür. Cilde nötr pH’lı hafif formülü ile ciltten kiri, sebumu, yağları, teri ve vücut kokusunu yok etmek için tasarlanmıştır. İçeriğindeki Ginseng özü cildi tonikler, ferahlatır ve tekrar enerji kazandırırken, Aloe Vera, E Vitamini ve Sarı Papatya cildi nemlendirir ve yatıştırır. Sabit köpük kolayca durulanır. Yüzdeki kuruluk ve gerginlik hissini unutturur.içinde okyanustan veerkeklikten esinlenen çağdaş bir kompozisyondur. Canlandırıcı parfüm uzun süre kalıcı bir tazelik duygusu yaratır. Bu deniz kokusu, deniz tuzu notaları ve belirgin bir deniz suyu aroması ile süslenerek aklı ve duyguları tazeler. Alt notalarda özgün bir bileşik olanparfüme derinlik kazandırır ve ılık bir maskülen ağaçsı iz bırakır.Koleksiyonu tamamlayan yeniise tüm HYMM tıraş ve vücut bakım ürünlerinin bir arada olmasına yardım ederek, iş veya kişisel amaçlı seyahat ederken bakımlı kalmanızı sağlar.Bir büyük cep, iki dış cep ve iki iç cep tıraş ve kişisel hijyen ürünlerinin düzenli saklanmasını sağlar. Sapı sayesinde çanta banyoda rahatlıkla asılarak kullanılabilir.